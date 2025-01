''Con cicatrice sullo stomaco e senza capelli, non incarno lo stereotipo della modella'': la paura di Bianca Balti dopo diagnosi di tumore

La modella 40enne ha scelto di sentirsi normale anche e soprattutto con il lavoro

Sarà una delle co-conduttrci al fianco di Carlo Conti a Sanremo 2025

Non ha voluto fermarsi, nonostante una lotta difficile da portare avanti, quella contro il cancro alle ovaie rimosso quando era già al terzo stadio. Bianca Balti in un lungo post confida la sua paura dopo la diagnosi di tumore, arrivata come una doccia gelata a settembre scorso. In un lungo post scrive: “Con una lunga cicatrice sullo stomaco e senza capelli, non incarno lo stereotipo della modella”.

Bianca, sempre perfetta, nel suo lavoro in cui l’immagine rappresenta quasi tutto, ha scelto di lottare e sentirsi normale proprio attraverso la sua professione. “Quando mi è stato diagnosticato il cancro, sapevo in qualche modo che ce l'avrei fatta - sottolinea - ma mi preoccupavo molto di non poter più provvedere alla mia famiglia. Il mio valore professionale è sempre stato intrinseco al mio aspetto, e con una lunga cicatrice che mi disegna lo stomaco e senza capelli, non incarno lo stereotipo della modella. Essere costretta a letto, mi ha fatto capire che associo pesantemente la mia autostima alla produttività”.

Ha abbattuto i cliché grazie alla sua forza e a un nuovo progetto. “Ho chiamato la mia incredibile squadra e ho espresso il mio bisogno di sentirmi di nuovo ‘normale’ attraverso il lavoro - racconta Bianca - . Hanno ascoltato e abbracciato con entusiasmo questo progetto. ‘Turning Heads’ è un lavoro d’amore che significa tanto per me. Esprime il supporto non solo del mio consolidato team, coordinato dalla mia fantastica manager, ma anche degli incredibili designer e fotografi di talento coinvolti”. Gli scatti che allega al post sono di Lucrezia Ganazzoli. “La sua dolce intimità esplora elegantemente il delicato equilibrio tra etereo e audace, che così bene definisce questo momento effimero della mia vita”, sottolinea la top model. Sarà tra le conduttrici di Sanremo 2025 che affiancheranno Carlo Conti all'Ariston.