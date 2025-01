''Non costruire la vita che ti rimane sulla menzogna'': la lettera di Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti, è indirizzata alla Blasi?

La 36enne condivide il suo lungo messaggio nelle sue IG Stories

Non svela a chi è diretta, ma immediatamente tutti pensano a Ilary…

La condivide nelle Stories, senza fare nomi però. “Non costruire la vita che ti rimane sulla menzogna”, scrive. Tutti nel leggerla si pongono un unico quesito: la lettera di Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti, è indirizzata alla Blasi?

I commenti arrivano e ovviamente l’indiziata numero uno, quella a cui Noemi potrebbe voler far arrivare il suo messaggio neanche troppo criptico, parrebbe Ilary, ex moglie di Francesco, ora felice, come sottolineato più volte ultimamente, con Bastian Muller. Anche se il condizionale è d’obbligo, perché la certezza non c’è.

La Bocchi nel suo testo, quasi una poesia, sottolinea: “Cara donna, quella felicità che provi a gridare… non si chiama felicità ma tristezza! La felicità è un qualcosa che ti travolge, non ti lascia il tempo di pensare male… di parlare male, di dar fastidio ad altri… ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono… in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera… lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera arriverà anche per te”.

La fidanzata di Francesco aggiunge: “Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna”. Le speculazioni riguardo alla missiva riempiono il web. Le antenne rimangono alzate, nel caso l’eventuale possibile ‘querelle’ si arricchisse di nuovi particolari.