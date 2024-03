''Ho avuto paura di lasciare Falco, quando mi è venuto a trovare piangeva'': Flavio Briatore dopo il tumore parla del figlio e di Elisabetta Gregoraci, che è ancora ''famiglia''

Il 73enne si è preso un bello spavento quando ha saputo che doveva operarsi

Il suo pensiero è andato al figlio, che ha pianto quando è andato a trovarlo a Milano

Poi le parole sulla Gregoraci, che resterà ‘sempre parte della sua famiglia’

Flavio Briatore ha rivelato per filo e per segno come ha scoperto di avere un tumore (benigno) al cuore e lo spavento che si è preso e ha fatto prendere ai suoi cari.

L’imprenditore piemontese 73enne, da anni residente a Monte Carlo, il 18 marzo scorso è stato operato a Milano. E’ stato tutto piuttosto angosciante.

“Sì, è la verità, ho preso uno spavento. Ero andato al San Raffaele per un check up concordato da tempo, ero felice e tranquillo, senza immaginarmi nulla”, ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’.

Flavio Briatore, 73 anni, lo scorso 18 marzo insieme al figlio Nathan Falco, 14 anni, e all'ex moglie Elisabetta Gregoraci, 44, ha festeggia il compleanno del ragazzo

La cosa che più lo gli ha messo ansia? “Lasciare mio figlio: ha solo 14 anni, è ancora piccolo”.

La brutta notizia l’ha ricevuta il 14 marzo. “Dovevo prendere dei beveroni per la colonscopia e la gastroscopia, ma il professor Zangrillo è venuto e ha interrotto tutto: ‘Dobbiamo addormentarti per una verifica, dalla Tac abbiamo visto una cosa che non ci piace nel cuore’. Quando mi sono svegliato, l’analisi era chiara: tumore benigno, da operare subito”.

Flavio ha però atteso qualche giorno. “Il 18 era il compleanno di Nathan Falco. L’ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele: alle 14 mi hanno operato”, ha sottolineato.

Anche lo stesso Nathan Falco si è messo paura: “Sì, perché la sera dell’intervento ero completamente fuori uso, in rianimazione, e lui continuava a chiedere alla madre di potermi parlare prima di andare a letto”.

“Il giorno dopo gli ho mandato un messaggino e lui si è rasserenato. Voleva venire subito a Milano, ma non volevo che mi vedesse in quelle condizioni. Così gli ho chiesto di aspettare e di non saltare la scuola. È venuto domenica”, ha aggiunto.

“È stato un momento molto commovente, lui piangeva. È grande e grosso, è alto un metro e 88, ma ha il cuore di un bambino, è ancora piccolo. Si è molto emozionato”, ha affermato.

Flavio con il figlio Nathan Falco

Elisabetta, 44 anni, non si è mai mossa dal suo fianco per tutto il tempo, “è stata molto carina”: “Lei farà sempre parte della mia famiglia, mi ha dato la cosa più importante che ho, mio figlio. Già solo questo merita tutto il mio rispetto”.

Flavio ha ovviamente sentito anche sua figlia Leni, avuta 19 anni fa con l’ex compagna e supermodel tedesca Heidi Klum: “Sì, certo. Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito”.

Infine Briatore ha voluto sottolineare che la scelta di operarsi a Milano è stata molto consapevole. “Pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto”, ha concluso.