''Ho perdonato, poi ho scoperto che lui ci era ricascato'': Paola Barale parla di tradimenti e di sesso fuori dalle relazioni

La showgirl 57enne ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’

Ha parlato di tradimenti, perdoni e rapporti intimi pur senza essere in una relazione

Storica ex di Raz Degan, già stata sposata con Gianni Sperti, Paola è single da quasi 10 anni

Paola Barale ha rilasciato una nuova intervista a ‘Il Corriere della Sera’, in cui ha parlato molto di amore e relazioni.

Ha spiegato che dopo il grande successo in tv capì che quel mondo le andava un po’ stretto, anche lo stile dei programmi in onda stava cambiando e non ci si ritrovata più. Erano gli inizi degli anni 2000.

La 57enne, che tra il 1998 e il 2002 è stata sposata con lo storico opinionista di ‘Uomini e Donne’ Gianni Sperti, ha spiegato cosa accadde dopo che lasciò ‘Buona Domenica’.

“Un anno dopo, io e Gianni Sperti ci eravamo lasciati, ma ero passata da essere richiesta tutti i giorni ad avere di colpo nessuna richiesta. Può essere deleterio, se non hai un equilibrio solido”, ha detto.

Non è comunque pentita della scelta. Arrivarono nuove opportunità di vita: “Incontrai Raz Degan, ero innamorata persa e iniziai a girare il mondo con lui e lì mi sono accorta che il mondo era più grande di quello che avevo conosciuto. La tv non mi mancava. Sentivo che avevo vissuto sotto una campana di vetro, ma non mi ero goduta la vita. Avevo sempre solo lavorato”.

Le è stato domandato se abbia mai tradito, ha risposto: “Mi è successo di tradire quando un rapporto era agli sgoccioli. Ora, non tradirei più: accetterei la fine del rapporto e lascerei. Se accetti un rapporto che non funziona più, sbagli e non puoi lamentarti se vieni tradito”.

Quando poi il giornalista le ha fatto notare che lei fu “tradita clamorosamente, da Raz con Kasia Smutniak”, la Barale ha replicato: “Mi è successo anche di perdonare. Nell’arco di una relazione lunga, ti metti in discussione. Ma, ormai, sono antiperdono, perché ho perdonato e poi ho scoperto che lui ci era ricascato. E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata. Da allora, davanti a un uomo, mi chiedo se sta dicendo la verità o è un fake. Poi: spero ancora di aprire un portone e sbattere contro l’uomo della mia vita, ma quell’uomo non mi metto a cercarlo, non mi manca”.

Ha spiegato quindi perché ha timore dell’amore: “Perché l’idea di base mi piace, ma l’idea di un uomo che mi gira in casa mi terrorizza. Ho genitori che stanno insieme da sempre e, fino a dieci anni fa, sono stata sempre fidanzata o sposata, non pensavo che avrei imparato a essere una single felice con tanti amici divertenti”.

Infine sebbene sia single dal 2015, Paola ha voluto sottolineare che questo non significa che non viva momenti di intimità con uomini: “Questo non significa che non ho avuto qualcuno. Sono per la ‘situationship’ più che per la relationship. È ora che le donne possano ammettere di avere una vita sessuale senza essere giudicate”.