Dalla collana Dior all'Apple Watch: Perla Paravia, figlia di Maria Monsé, mostra sul social i regali ricevuti per i 18 anni, guarda

La ragazza ha compiuto gli anni il 21 agosto e celebrato in Sardegna

Una volta tornata a Roma, party con 250 invitati a Villa Fravili nella Tenuta dei Sesterzi

Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè e del marito Salvatore, imprenditore salernitano sposato nel 2006, mostra sui social i regali che ha ricevuto per i 18 anni. In realtà questa volta fa vedere quel che le è stato donato dagli ospiti del suo party a Roma con 250 invitati organizzato a Villa Fravili, nella Tenuta dei Stesterzi. La ragazza, infatti, ha bissato la festa. Ha compiuto gli anni il 21 agosto e ha prima celebrato la sua maggiore età in Sardegna, dov’era in vacanza.

Dalla collana Dior all'Apple Watch: Perla Paravia, figlia di Maria Monsé, mostra sul social i regali ricevuti per i 18 anni

Perla pubblica un video, condiviso anche dalla madre. “Finalmente amici siamo riuscite ad aprire tutti i regali del 18º del mio amore Perla Maria - scrive la 50enne, ex volto del GF Vip - C’è voluto un po’ di tempo considerando che al party c’erano circa 250 invitati e che siamo dovute partire per le riprese del film ‘Natale in Sicilia’. Per la vostra curiosità ecco a voi alcuni regali top. E comunque approfittiamo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con affetto e amore”.

La ragazza ha compiuto gli anni il 21 agosto e celebrato in Sardegna. Una volta tornata a Roma, party con 250 invitati a Villa Fravili nella Tenuta dei Sesterzi. Tra i doni tante borse

Per lei anche un Apple Watch

Nella clip postata la Paravia svela i doni. “Apriamo i regali del mio dicottesimo di Roma - spiega - Partiamo con il primo regalo firmato Dior di Elisabetta e Cesare”. Svela la collanina con pendenti che formano il nome del noto brand moda. La carrellata continua: Perla Maria ha collezionato tante borse, una firmata Guess, altre firmate Liu-Jo, una griffata Victoria’s Secret, un’altra Twinset. C’è pure una pochette Elisabetta Franchi.

La stilista Barbara Galimberti le ha donato in abito tutto apillettes

Non è tutto: per lei tanti gioielli, collanine, bracciali e orecchini, orologi classici, ma pure un bellissimo Apple Watch con cinturino rosa. La stilista Barbara Galimberti l’ha sorpresa con un abito tutto paillettes rosa realizzato a mano. Lei è raggiante. Non poteva desiderare di più.