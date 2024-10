Ultimo e la fidanzata incinta Jacqueline, figlia di Heather Parisi, accolgono vicino New York un famosissimo cantante italiano: foto

I due si sono momentaneamente trasferiti negli Usa: La 24enne partorirà lì

Sono diventati ancora più amici al Festival di Sanremo 2022, cantando un medley dei più grandi successi del 60enne. Ora si ritrovano a sorpresa negli Usa. Ultimo e la fidanzata incinta Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, accolgono vicino New York un famosissimo cantante italiano. Lui è Eros Ramazzotti, tornato single dopo la rottura con Dalila Gelsomino. L’artista, pure lui nato a Roma, raggiunge il cantautore 28enne e la fidanzata, che momentaneamente si trovano nella Grande Mela. La 24enne, che aspetta un bel maschietto, partorirà lì, ormai manca pochissimo all’arrivo della cicogna.

Nelle sue storie Niccolò Moriconi svela la presenza di Eros: “Vi faccio vedere chi è venuto a trovarmi in America…”. Accanto a lui c’è l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli che con le dita fa il segno di vittoria ed esclama: “Ramazza!”.

Ultimo pubblica anche un post in cui condivide alcuni scatti insieme a Jacqueline, splendida con il suo pancione enorme, e l’amico. Sono nell’Upstate New York, una regione geografica costituita dalla porzione dello Stato di New York situata a nord dell'area metropolitana della città. Qui predomina il verde della campagna, il paesaggio bucolico è arricchito anche dalla presenza di un lago.

Ultimo prende anche la chitarra in mano e intona un famoso brano del collega, “Un’emozione per sempre”, una delle sue canzoni preferite. Eros la canta con lui. Il ragazzo commenta: “Momenti che restano così, impressi nella mente. Con lo zio Eros”. E’ felicissimo.

Il paesaggio bucolico regala serenità a Jacqueline, che a giorni abbraccerà il suo bambino

Ultimo e Jacqueline hanno preso un appartamento a Time Square, ma, evidentemente, si sono regalati anche qualche giorno in una villa bellissima nell’Upstate per rilassarsi prima dell’arrivo di E., il figlioletto dovrebbe chiamarsi Edoardo, come un caro amico prematuramente scomparso di Niccolò, è un omaggio a lui.