''Prendevo 10mila euro per un’ora, avevo sei-sette case'': Costantino Vitagliano rivela quanto guadagna oggi per un evento

L’ex tronista compirà 50 anni tra pochi giorni

La sua vita oggi è molto diversa da quella di un tempo

Prima di tutto è un padre, poi ci sono guadagni molto diversi e una malattia invadente

Costantino Vitagliano ha rivelato che prima del crollo dell’agenzia di Lele Mora guadagnava cifre folli.

Oggi la vita dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che è anche papà di una bambina di 8 anni - Ayla - è molto diversa. E’ passato tanto tempo e tra pochi giorni, il 10 giugno, compirà 50 anni.

Intervistato da ‘Il Corriere della Sera’ ha ammesso di non sentirsi in grandissima forma. E’ infatti noto che da diversi mesi combatte contro una malattia difficile da debellare.

Costantino Vitagliano, 49 anni, ha parlato dei guadagni incredibili di un tempo

Gli è stato chiesto come sta. Ha risposto: “Dire bene sarebbe un’esagerazione: mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista”.

Che effetto gli fa raggiungere mezzo secolo di vita? “Fino a non molto tempo fa mi sarei stranito: dai, 50 anni. Mezzo secolo. Adesso li sento tutti”.

Ha quindi raccontato che in passato ha guadagnato davvero molti soldi: “Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri”.

Addirittura solo con le chat telefoniche fatturava fino a un milione di euro l’anno.

Oggi la sua vita è molto diversa, ma in qualche. modo è riuscito a rialzarsi

Poi c’è stato lo scandalo Vallettopoli e la caduta del suo manager Lele Mora.

“L’agenzia che mi seguiva, guidata da Lele Mora, è crollata. Io ho sistemato i miei conti con il fisco. Dieci anni fa mi chiedevo come mi sarei ripreso. Da re delle ospitate ero diventato 'ospite non gradito'. Ho venduto proprietà, usato i guadagni. Non avete mai visto lacrime: gli investimenti mi hanno permesso di restare in piedi”, ha ricordato.

Oggi i suoi guadagni sono una frazione di quelli di un tempo. Prima prendeva anche 10mila euro per un’ora sola in discoteca. Adesso molto meno di allora, ovviamente: “Duemila euro più le spese per 90 minuti”.