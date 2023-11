''Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene'': gravidanza Veronica Peparini, Andreas Muller gela tutti

Il ballerino ha annunciato che ci sono problemi per quanto riguarda la gestazione

Ha chiesto rispetto e ringraziato per il sostegno, non sono noti al momento dettagli

L’annuncio ha fatto gelare il sangue a molti: Andreas Muller ha rivelato che la gravidanza di Veronica Peparini non sta procedendo come avrebbe dovuto.

Il ballerino 27enne poco fa, nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, ha condiviso una Story chiedendo rispetto e ringraziando per il sostegno.

Veronica Peparini, 52 anni, e Andreas Muller, 27: durante l'ultimo controllo per la gravidanza è stato scoperto che qualcosa non va

Non è entrato nei dettagli ma sembra che qualcosa sia andato storto durante l’ultimo controllo fatto proprio poche ore fa.

Ha spiegato: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi”.

“Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, ha aggiunto.

Veronica mostra il pancione

Le sue parole stanno mettendo in agitazione i tanti fan della coppia, anche perché vista l’età di Veronica, ovvero 52 anni, si tratta sicuramente di una gravidanza più delicata.

I due hanno annunciato appena una settimana fa, in tv, di stare aspettando due gemelle. Veronica è al quinto mese.