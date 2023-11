La modella Carol Alt a 62 anni apre un profilo sul social hot OnlyFans: ''Ci saranno foto di nudo''

La piattaforma hot conquista anche lei, che sceglierà personalmente gli scatti

Carol Alt, famosissima top model degli anni Ottanta, a 62 anni (ne compirà 63 il prossimo dicembre), ha deciso: apre un profilo su OnlyFans. Il motivo della sua scelta lo spiega a Page Six: desidera avere il controllo della sua immagine. E rivela: “Ci saranno foto di nudo”.

"Quarantaquattro anni di lavoro, e non possiedo una delle mie foto - spiega la Alt - Quando la gente mi chiede 'Hai una foto che posso usare?' devo andare a chiedere a qualcuno”. Per l’occasione Carol ha assunto un suo fotografo. "Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie", chiarisce. "Quando la gente dice che non è la mia immagine, non voglio essere definita dalla mia immagine fatta da qualcun altro. Voglio definire la mia immagine".

Anche se la piattaforma è diventata famosa per la pornografia, lei dice che per quanto la riguarda trionferà il buon gusto: “Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto. C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo”.

Carol ha saputo di OnlyFans dall'amica Denise Richards, co-star nella serie tv "Paper Empire". Non ha paura di mostrarsi in là con gli anni: “Vorrei che la gente sapesse come sono oggi... L’età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età. Voglio che le persone si sentano autorizzate a mostrarsi". Non terrà i profitti derivanti dall’account tutti per lei, donerà una parte del ricavato a enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.