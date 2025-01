L’opinionista nella prima parte del dating show inizia la sua selezione ‘feroce’

Niente romanticismo, smonta i pretendenti e si tiene solo il 47enne Cosimo, ma in stand by

Era dal 2002, quando ci si era seduta per la prima volta, che non lo faceva. In tv vanno in onda le prime immagini di Tina Cipollari di nuovo tronista a Uomini e Donne. La 59enne accoglie i suoi corteggiatori. Inizia chiedendo loro, senza alcun pudore, le proprietà che posseggono. Poi, valutando i regali, commenta. Non ha peli sulla lingua. Ha detto di volere un compagno ‘straricco’ e non desidera perdere tempo.

Le prime immagini di Tina Cipollari di nuovo tronista a 'Uomini e Donne': inizia valutando i regali dei suoi primi corteggiatori

Il primo è Antonino, 60 anni. Ha un aspetto troppo giovanile. Tina ha un’espressione sulla faccia che non lascia scampo. L’uomo le parla di romanticismo, non risponde chiaramente ai suoi quesiti che riguardano il patrimonio. La Cipollari si spazientisce, Maria De Filippi la rimbrotta, chiedendole di essere gentile.

L’opinionista nella prima parte del dating show inizia la sua selezione ‘feroce’

Antonino commette un errore fatale: le regala un dolce. Tina è quasi schifata. Non lo degna più neanche di uno sguardo e passa oltre. Così arriva la volta di un 66enne, Riccardo, geometra. Anche per lui, ex corteggiatore di Gemma Galgani, sua nemica, nessun complimento. Lui le regala una corona e un bracciale. “E’ bigiotteria, alta bigiotteria, ma quella è - dice lei - I doni me li tengo, ma li regalerò a qualcun altro”.

Niente romanticismo, smonta i pretendenti e si tiene solo il 47enne Cosimo che le regala un bracciale con brillanti veri

Il terzo pretendente è Cosimo, pugliese doc. Ha un unico neo, l’età: 47 anni. Tina decide di valutarlo. Lui, proprietario di un villaggio turistico in costruzione, iscritto al Porsche Club, amministratore di enti e società, pare far centro. Le porta un enorme mazzo di rose, dei dolcetti e, soprattutto, un bracciale modello ‘tennis’.

La 59enne per essere certa che sia 'autentico' lo fa valutare

Tina chiede alle sue guardie del corpo di valutarlo: sono brillanti veri. “Questo sì, me lo tengo. Certo!”, sottolinea. Alla fine decide di tenere pure l'uomo, ma in stand by. Gli altri due li congeda invece. Prima di riaccomodarsi nel suo posto da opinionista, rivolgendosi a Maria fa una raccomandazione: “Per favore, quando arrivano, verificate”. Si riferisce al patrimonio. “Cosimo è l’unico che ha parlato di proprietà, gli altri sembravano due scappati di casa”, aggiunge tagliente. La conduttrice gli fa notare però che è molto più giovane di lei: “Va beh, giovane, sì, ma diciamo che non è proprio un giovane aitante, quindi…”. E’ velenosissima e lapidaria nel raggiungere il suo scopo., Ed è tutta da ridere, perché il pubblico da casa si diverte e la elegge ancora una volta ‘regina’.