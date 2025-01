Belen e l'ex Antonino Spinalbese vicini alla festa dell'amica comune, tra i due sintonia e cordialità: guarda

Il 29enne ha ritrovato armonia con la showgirl a cui è stato legato dall’agosto del 2020 per un anno e mezzo circa

Belen Rodriguez ha deposto l’ascia di guerra con i suoi ex. Non solo ha buoni rapporti con Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, 11 anni, nonostante gli strascichi lasciati dai vari crack e ritorni di fiamma. La showgirl 40enne ha ritrovato l’armonia pure con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì, 3 anni. L’argentina e l’ex parlano vicino alla festa della loro amica comune, Patrizia Griffini. Tra i due traspare sintonia e cordialità, tutto per il bene della piccola, che lei ha portato all’allegro party organizzato al Vinthiages Café a Milano.

Belen e Antonino hanno avuto una passione folgorante. Lei lo ha conosciuto per caso, aveva chiamato un parrucchiere in tutta fretta ed era arrivato lui, ora tornato a fare proprio quel lavoro. Insieme dall’agosto 2020, l’anno dopo, a luglio 2021, i due erano già diventati genitori. La Rodriguez, con l’arrivo di Luna Marì, ha anche realizzato il suo sogno: avere una figlia femmina, oltre a Santi, sempre adorato. Poi, però, il fuoco della passione è bruciato in fretta. E’ arrivata la crisi e il crack. A dicembre lei e Spinalbese erano già separati. Per Belen c’era nuovamente Stefano.

Questo tourbillon dei sentimenti ha lasciato parecchie crepe nel cuore di Belen. Con Antonino ci sono stati screzi, anche messi in piazza via social nel 2023. Dissidi che i rumor raccontano li abbiano portati pure in tribunale: il pomo della discordia sarebbe stata proprio la bambina e il tempo da trascorrere ognuno con la piccola. Il buon senso li ha fatti riappacificare. Ora vanno d’accordo e non hanno problema alcuno a ritrovarsi a una festa e a condividere chiacchiere e buoni sentimenti. Il tempo si porta via i veleni, quando c’è la ragione.