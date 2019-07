Il Principe Harry non ha intenzione di avere più di due figli. Il motivo è che il reale inglese 34enne tiene molto al nostro pianeta e sa che la sovrappopolazione è una delle cause principali del deterioramento dell’ambiente. Così in un’intervista con l’attivista Jane Goodall ha fatto sapere: “Avrò al massimo due figli”.

Harry, che all’inizio dello scorso maggio è diventato papà del suo primo bambino, Archie, nato dall’amore con Meghan Markle, ha spiegato: “Ho sempre pensato che il pianeta su cui viviamo è per noi solo in prestito. Come persone intelligenti penso che tutti siamo d’accordo che dovremmo lasciare alle generazioni future un posto migliore dove vivere”.

La Goodall ha poi fatto notare come sia importante dare la possibilità a tutto il mondo di avere accesso a strumenti per la contraccezione. “Le donne dovrebbero avere il diritto a scegliere se avere dei figli, quanti averne, e quanto tempo debba passare tra uno e l’altro. Questo è importante per il lor benessere. Ma dovrebbero essere anche a conoscenza di come le loro scelte impattano sulla salute del pianeta e quindi sul futuro dei loro stessi figli. Siamo tutti parte del mondo naturale e ne abbiamo bisogno per la nostra stessa sopravvivenza”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2019.