Il Principe William appare in video con un nuovo look: barbetta incolta nella clip registrata con la moglie Kate dalle vacanze estive

La coppia è forse alle Isole Scilly con i figli per trascorrere le vacanze

In una clip per celebrare le Olimpiadi di Parigi lui si è mostrato con un aspetto insolito

Il principe William si è mostrato con un nuovo look in un video. Nella clip appare con una barba piuttosto visibile.

Insieme alla moglie Kate Middleton, ancora in terapia contro il cancro, è apparso in un video per celebrare la conclusione delle Olimpiadi di Parigi. I due durante le loro vacanze estive hanno voluto fare le congratulazioni al team del proprio paese per i successi ottenuti durante i giochi.

Tuttavia il 42enne William ha attirato l’attenzione proprio per via del suo nuovo look.

Il Principe William, 42 anni, e Kate Middleton, 42, nella clip registrata per le Olimpiadi: lui mostra un nuovo look

Oltre alla coppia reale altre celebrità hanno preso parte al video, tra cui il rapper Snoop Dogg e David Beckham.

Kate, 42 anni, ha detto: “Da parte di tutti noi che seguiamo da casa, complimenti al Team GB”.

William ha aggiunto: “Complimenti per tutto ciò che avete realizzato, siete stati un'ispirazione per tutti noi”.

William e Kate stanno trascorrendo le vacanze estive insieme ai tre figli: il principe George, 11 anni, la principessa Charlotte, 9, e il principe Louis, 6.

Il Principe in vacanza ha forse deciso di passare qualche giorno senza farsi la barba

Lo scorso luglio un esperto di affari reali aveva ipotizzato dove la famiglia avrebbe forse trascorso le vacanze.

Jennie Bond aveva detto al magazine ‘OK!’ che i cinque avrebbero probabilmente scelto di passare “alcuni giorni alle Isole Scilly”.

Aveva aggiunto: “Se le condizioni di salute di Catherine lo permetteranno, potrebbero decidere di trascorrere qualche giorno nelle Isole Scilly, uno dei loro rifugi preferiti, dove possono godersi la tranquillità delle spiagge e della campagna durante il prezioso tempo in famiglia”.