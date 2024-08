Roberta Morise festeggia suo figlio Gianmaria in Calabria: grande festa col marito Enrico, familiari e amici

La 38enne dopo aver dato alla luce il piccolo a maggio, lo ha portato per la prima volta nella sua Calabria

Un grande party per far conoscere il bimbo alle persone care, sotto le stelle

Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno voluto celebrare il loro piccolo Gianmaria in Calabria.

La coppia è volata al sud per qualche giorno di relax e per far conoscere il bambino nato lo scorso 24 maggio ad amici e parenti della showgirl, cresciuta a Cirò Marina.

I due hanno scelto Borgo Saverona per una festa sotto le stelle nella caldissima estate italiana.

Roberta Morise, 38 anni, ed Enrico Bartolini, 44, festeggiano l'arrivo del loro Gianmaria in Calabria: eccoli davanti a una torta

Per la prima volta dalla scorsa primavera la coppia si è anche mostrata in grande spolvero in posa per l’obiettivo con il loro piccolino.

“Stancamente felici”, ha scritto lei vicino ad alcune immagini dell’evento condivise sul social.

La coppia ha portato il piccolo al sud, così anche amici e familiari di Roberta hanno potuto conoscerlo

Roberta è una mamma molto felice

Una foto della festa

Torte, gelati e tanti sorrisi: le celebrazioni sono continuate fino a tardi.

La coppia, 38 anni lei e 44 lui, tra circa tre settimane, il 31 agosto, si giurerà amore eterno: per il matrimonio ci sarà un’altra grande festa, stavolta in Toscana.

Ora è tempo di brindisi, ma il parto del bimbo non è stato però facile. Ci sono state complicazioni e Gianmaria, nato a Milano, è stato nel reparto di terapia intensiva neonatale per qualche giorno.

Un altro momento dei festeggiamenti

Adesso la paura fa parte del passato e la famiglia non potrebbe volere davvero di più.