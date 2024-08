''Un compagno? Per carità. Sono single ed è meglio così'': Ornella Muti spiega cosa dovrebbe accettare un uomo per stare con lei

L’attrice 69enne vive in funzione della sua grande famiglia

Per passare le vacanze d’agosto con figli e nipoti ha rinunciato anche a due film

Ornella Muti è certa di una cosa: la sua famiglia viene prima di tutto.

L’attrice in questi giorni è in Piemonte, nella casa di campagna a Lerma dove vive da diversi anni e dove ha deciso di passare le vacanze agostane riunendo tutti gli affetti più cari.

E’ infatti mamma di tre figli - Naike, Carolina, Andrea - e ha quattro nipoti, più un quinto in arrivo.

“Per passare agosto in famiglia ho rinunciato a girare due film”, ha spiegato a ‘Il Messaggero’.

Ornella Muti, 69, è single e non vuole un nuovo amore: è impegnata con la sua famiglia

“Non potrei fare diversamente: i figli, che ho voluto con tutta me stessa, mi hanno regalato la felicità e mi hanno mantenuta in equilibrio, impedendomi di cadere”, ha poi aggiunto.

Ricordando i suoi magici anni ’80, quando era l’attrice più richiesta d’Italia, la diva 69enne ha fatto sapere che la memoria più bella è legata proprio alla maternità.

“La nascita dei bambini, un regalo della vita. Guardando indietro, avrei voluto lavorare di meno e stare di più con Naike, Carolina e Andrea. Si è mamme a tempo pieno, ma mi sto rifacendo oggi”, ha fatto sapere.

Ornella con l'ex compagno e i suoi tre figli

Ornella preferisce dedicare tutte le energie e le attenzioni a figli e nipoti piuttosto che a cercare un nuovo amore. Non ha infatti un compagno: “No, per carità. Sono single ed è meglio così. Mi basta essere super impegnata tra lavoro, figli, nipoti. Oggi, per rinunciare alla mia libertà, dovrei trovare un uomo davvero speciale”.

Ornella nell'orto della casa di campagna in PIemonte

“Un compagno capace di accettare il fatto che io vivo in funzione della mia grande, faticosa ma meravigliosa famiglia. E se non arriva, pazienza. Sto già benissimo così, non mi manca nulla”, ha concluso.