Il Principino Louis ha festeggiato il suo secondo compleanno. Il piccolo di casa Windsor ha appena compiuto 2 anni. E’ nato infatti il 23 aprile del 2018. Per celebrare l’avvenimento, che cade purtroppo in piena pandemia, Kate Middleton ha voluto condividere alcune immagini scattate da lei proprio in questi giorni. Nelle foto il bimbo appare mentre gioca a colorare dei fogli. Accanto al post pubblicato sui canali ufficiali della famiglia reale, queste parole: “Pubblichiamo alcune foto del Principe Louis alla vigilia del suo secondo compleanno! Siamo felici di poterle condividere, sono state realizzate dalla Duchessa questo aprile”.

Nelle immagini Louis appare con le mani piene di colori, poi anche con il viso imbrattato. Camicetta a scacchi blu e sorriso irresistibile: ovviamente ha fatto subito il pieno di like. Louis è l’ultimogenito della Duchessa e del Duca di Cambridge. La 38enne e il 37enne hanno anche il Principino George, 6 anni, che da grande è destinato con ogni probabilità a diventare re d’Inghilterra, e la Principessina Charlotte, 4.

Recentemente Kate ha raccontato quanto si diverta a fare lavoretti con i suoi bambini. Si ricorda di quando da piccola giocava in questo modo con sua nonna e vuole far vivere le stesse emozioni ai tre piccoli principi. “Questi momenti sono speciali. Mi ricordo che da piccola avevo una nonna che passava molto tempo con i noi nipoti a fare lavoretti, a cucinare, a fare giardinaggio. Ora provo a replicare quelle esperienze che ho vissuto da piccola anche con i miei figli”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 23/4/2020.