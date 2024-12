''Abbiamo problemi'': l’ex velina Thais Wiggers rompe il silenzio sul padre di sua figlia Teo Mammucari, dialogo interrotto

La 39enne è stata legata al comico dal 2006 al 2009, nel 2008 hanno avuto una figlia

Thais Wiggers ha rotto il silenzio sui problemi relazionali con Teo Mammucari, suo ex e padre di sua figlia Julia. I due non riescono a dialogare, ancora oggi.

L’ex velina 39enne, che è stata legata al conduttore e comico 60enne dal 2006 al 2009 e ha avuto con lui la sua unica figlia nel 2008, è stata ospite di ‘Verissimo’ e qui si è sfogata dopo quanto successo a ‘Belve’ alcuni giorni fa.

Com’è noto, infatti, Mammucari ha abbandonato il programma di Francesca Fagnani pochi minuti dopo l’inizio dell’intervista, in aperta polemica con la conduttrice. Sono volate anche parole grosse.

Ora la Wiggers ha fatto sapere di non avere un dialogo col padre della sua ragazza, che ormai ha 16 anni. Pensa che a ‘Belve’ si sia visto che “persona è”.

“Ci siamo innamorati, veramente innamorati. Tanta passione. Siamo due persone di carattere forte, per noi non ci sono mezze misure. Eravamo una coppia turbolenta, c’erano molti tira e molla”, ha ricordato parlando della storia con Teo.

Il loro rapporto si concluse anche se l’amore non era finito: “Dovevamo andare ognuno per la propria strada per il bene di nostra figlia […] Non stavamo più bene”.

Quando si lasciarono Julia aveva un anno e mezzo, Thais ne aveva 24 anni. Vivevano a Roma, città natale di Mammucari, ma lei decise di tornare a Milano dove aveva tutte le amiche più care, tra cui la connazionale Juliana Moreira a cui è legatissima.

“Essere una mamma giovane, straniera, non nel tuo Paese, lontana dalla tua famiglia, non è stato facile”, ha sottolineato.

E’ stato quindi mandato in onda un vecchio monologo de ‘Le Iene’ in cui Mammucari parlava delle sue difficoltà di padre “separato” dopo che per tre anni non era riuscito a vedere la figlia, che per un periodo si era trasferita in Brasile con la mamma (oggi vivono a Milano entrambe).

A Thais non piacque proprio quel monologo. E ora ha spiegato perché: “Non sono stata d’accordo con le sue parole, e gliel’ho fatto presente. Dalle sue parole si percepiscono dei comportamenti miei che non sono stati reali. Potrei anche comprovarlo con un grande fascicolo dell’avvocato, ma non siamo in un giudizio qui”.

“Sono stata sempre molto zen, perché so come stanno le cose, chi è vicino a me sa come stanno le cose. Mia figlia sa come stanno le cose…”, ha continuato.

Quindi ha spiegato che in effetti la Story che ha condiviso su Instagram dopo il caso dell’intervista di Mammucari a ‘Belve’ era diretta proprio all’ex. Sul social ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”.

Ha spiegato: “Sì, ho sparato una frecciatina che mi è partita dal cuore dopo anni di distorsione dei fatti di quello che abbiamo vissuto e di come mi sono comportata, ho capito che in quel momento lì, dell’intervista (a ‘Belve’, ndr), tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni ma con cui poi alla fine non puoi dialogare”.

Anche se, afferma, non è andata in tv a parlare male di lui, non può tacere: “Tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare e con cui non c’è dialogo. Non c’è dialogo, come puoi avere un dialogo se ti trovi di fronte una persona così?”.

“Abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare”, ha quindi ammesso.

Non ha però voluto rispondere quando le è stato chiesto se Teo abbia un rapporto con la figlia Julia: “Questo te lo racconterà lui”.

Infine ha parlato della sua situazione sentimentale oggi. Ha un compagno.

“In amore non sono stata molto fortunata, ecco, ahimè. Però nonostante questo io sono una romantica. Ora ho accanto una persona meravigliosa che mi sostiene tantissimo e mi mette le ali. Stiamo facendo piccoli passi e quando avrò belle notizie verrò qui a dartele”, ha concluso.