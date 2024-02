''Quando ho sposato Eros era pieno di debiti'': casa ricevuta in regalo e assegno di mantenimento, le rivelazioni di Marica Pellegrinelli

A Grazia, nella diretta social, parla dell’ex marito Ramazzotti, a cui è stata legata dal 2014 al 2019

Marica Pellegrinelli a Grazia non parla solo della felicità di aspettare il suo terzo figlio. Incinta di 7 mesi, avrà una bambina dal nuovo compagno William Djoko, a cui è legata da due anni e mezzo. La modella 35enne nella diretta social con la giornalista Annalia Venezia fa alcune rivelazioni sull’ex marito Eros Ramazzotti. “Quando l’ho sposato era pieno di debiti”, confida. Parla anche della casa ricevuta in regalo da lui in Franciacorta e dell’assegno di mantenimento per i bimbi nati dalla loro unione, Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8. I due sono stati una coppia dal 2014 al 2019.

Marica sottolinea che lei, avendo una partita Iva, deve lavorare, come tutte le libere professioniste. Non può chiedere l’assegno di maternità o i bonus fino a quando la bimba non sarà nata. Sa che per molti è una privilegiata e sottolinea: “Io sono privilegiata. Non sto dicendo di non essere privilegiata, anche se comunque devo lavorare”.

La Pellegrinelli poi aggiunge: “Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me”

La Venezia la stuzzica e sorridendo le dice: “Ma la famosa casa in Franciacorta di cui tutti hanno parlato, te la starai godendo…?”. La bergamasca chiarisce: “Io ho ricevuto una bellissima casa in regalo per i 30 anni che ho donato in fase di separazione senza chiedere nulla".

"Eros aveva il sogno di vivere in campagna che non combaciava col mio sogno - prosegue Marica - Mi regalò quella casa, ma l’ho donata. Se la gode lui con i bambini e sono felice che abbiano uno spazio loro. Sono cresciuta in una famiglia che economicamente è sempre stata bene. Non ho mai avuto problemi, ma i miei genitori mi hanno dato sani principi: mi hanno sempre detto che puoi uscire a mangiare una pizza, la puoi anche offrire, andare in vacanza una o due volte all’anno ed è tutto. Questa frase mi è rimasta e io sono sempre rimasta quella persona. Amo la semplicità e se una cosa è molto forzata, molto ricca, molto costosa, non mi ci trovo”.

Marica Pellegrinelli infine chiarisce: “Io non ho rinunciato a tante cose, semplicemente per me non erano fondamentali: non lo erano prima e non lo sono adesso. Certo, ho avuto una vita maggiore alle possibilità di tanta gente grazie a lui e di questo lo ringrazio”. E’ convinta che il matrimonio sia stato “un’esperienza di vita enorme”. Ma è andata avanti, conservando un ottimo rapporto con Eros. Ora è felice con William e la loro bebè che arriverà in primavera inoltrata.