La coreografa quasi 53enne e il ballerino 27enne non vedono l’ora di abbracciare le bimbe

Tra famigliari stretti e amici brindisi e tantissima dolcezza

Veronica Peparini e Andreas Muller non stanno nella pelle, manca pochissimo alla nascita delle loro adorate bimbe. Sul social i due condividono il video del baby shower organizzato per le gemelline Ginevra e Penelope. Le immagini raccontano un momento toccante vissuto accanto ai famigliari stretti e gli amici più cari: tutti esplodono di gioia, partecipi dell’immensa felicità della coppia.

Veronica Peparini e Andreas Muller esplodono di felicità al baby shower per le gemelline Ginevra e Penelope: le immagini

La coreografa che il prossimo 25 febbraio compirà 53 anni e il ballerino 27enne accolgono i loro ospiti con grande calore. Sulla tavola imbandita una miriade di dolcetti rosa e anche una torta tutta ‘pink’ con sopra scritto: “They are Twins”. Ad arricchire il tutto anche tante bamboline con indosso tutù, in onore della mamma e papà, che della danza, la loro passione, ne hanno fatto il loro lavoro.

Tra famigliari stretti e amici brindisi e tantissima dolcezza

Veronica indossa una camicia oversize a righe, il pancione è esplosivo, ormai agli sgoccioli. Vicino a lei c’è Olivia, la secondogenita di 11 anni avuta dall’ex Fabrizio Prolli. E’ madre pure di Daniele, il primogenito di 16 anni. Look casual anche per Andreas. Il party è allegro, l’atmosfera assolutamente conviviale.

La coreografa quasi 53enne e il ballerino 27enne non vedono l’ora di abbracciare le bimbe

Nella loro casa la cameretta delle piccole principesse è già pronta. Gli ex volti di Amici la mostrano con orgoglio, fanno anche vedere le tutine acquistate per le figlie.

A casa è tutto pronto per accogliere le piccole

Andreas e Veronica hanno rivelato i nomi scelti per le gemelle in tv, a Verissimo. “Quello che ha scelto lui, Penelope, a me è piaciuto subito. Per quello che ho scelto io, invece, Rebecca, ho dovuto lottare un po' di più”, ha detto lei. E ha aggiunto: "La prossima volta che verremo in studio sarà con loro. Non vediamo l’ora”.