Le foto in ascensore: escono con i due figli Leone e Vittoria

E’ il rapper 34enne a immortalare tutti, la moglie 36enne fa un’espressione buffa

Per molti sarebbero a un passo dall’addio. I rumor si rincorrono dopo lo scandalo legato alla beneficenza sospetta di lei e la conseguente caduta d’immagine. Dopo molti giorni e le voci insistenti di crisi irreversibile, Chiara Ferragni e Fedez tornano a farsi vedere insieme. Gli scatti di famiglia sono in ascensore. La fashion blogger e il rapper escono con i due figli di 5 e 2 anni, Leone e Vittoria. Sono diretti in una fattoria con tanti animali in campagna vicino Milano. E’ il 34enne a immortalare tutti con il suo smartphone e a condividere le immagini nelle sue IG Stories.

Dopo molti giorni e le voci di crisi, Chiara Ferragni e Fedez tornano a farsi vedere insieme: gli scatti di famiglia coi due figli

Chiara fa un’espressione buffa. La 36enne mantiene un profilo basso, si lascia vedere solo in compagnia dei suoi cari e del resto non parla. Lo farà nelle sedi opportune. Dopo il caso del Pandoro Balocco, per cui alle sue società è stata inflitta una multa da 1,1 milione di euro, l'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati con ipotesi di truffa. Sotto esame sono finite anche le campagne legate alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e la sua bambolina Trudi, chiamata "Mascotte Chiara Ferragni", lanciata sul mercato nel 2019.

Un altra foto della coppia, stavolta i due escono senza bimbi al seguito

Fedez e Chiara ritornano a mostrarsi uniti, c’è chi giura che non sia così come appare. E che la situazione sia tesa e pesante a causa dei tanti contratti ‘saltati’ in cui l’imprenditrice digitale era chiamata a prestare il suo volto e la sua fama a tanti brand. Per i Ferragnez l’instabilità professionale e personale potrebbe non essere passeggera. Intanto le foto scacciano, almeno per qualche ora, il gossip legato a un imminente addio.