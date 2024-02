Il 45enne con la 42enne in Mondadori Duomo per “Stella Stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù”

I due sono legatissimi: lei ha curato le illustrazioni della favola scritta per Nina

Luca Argentero sorride accanto alla sorella Francesca. I due alla Mondadori Duomo a Milano presentano il loro libro davanti a una folla di fan e giornalisti. Il 45enne e la 42enne sono entusiasti del progetto. “Stella Stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù” è una favola: lei ha curato le illustrazioni, l’attore si è occupato del testo. E’ stata scritta per Nina, la primogenita dell’ex gieffino e Cristina Marino che il 20 maggio compirà 4 anni. I due sono anche genitori di Noè Roberto, un anno lo scorso 16 febbraio.

Luca Argentero insieme alla sorella Francesca a Milano: i due presentano il loro libro davanti a una folla di fan

Luca e Francesca sono legatissimi da sempre. Lei vive a Torino, lui ora si è spostato nel capoluogo lombardo, dopo un periodo vissuto a Roma. Appena possono stanno insieme. Ora c’è questo libro per bambini che entusiasma entrambi. L’idea l’ha avuta Francesca. “Ha una creatività incredibile. Voleva regalare un libro a Nina per Natale fatto da lei”, racconta Argentero al Corriere della Sera. “Ci tenevo a lasciarle qualcosa che restasse, un segno tangibile del mio amore. Luca in genere è molto critico, invece mi ha detto subito: ‘Non limitiamolo a un regalo a Nina e alla nostra famiglia’”, svela la sorella.

“Ho due bambini piccoli e una certa pratica in tema di favole serali: i bambini non vogliono mai andare a dormire, anche quando crollano dal sonno. Con questa favola, invece, possono immaginare di iniziare una nuova avventura mentre sono a letto. Il grosso del lavoro, comunque, lo ha fatto Francesca: diciamo proprio il 98 per cento”, spiega Luca. E annuncia: “Ci saranno altre storie: Nina farà il giro del mondo in sette sogni”.