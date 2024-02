Libera da impegni tv fino alla prossima estate, la conduttrice non si ferma un istante

La 42enne e Muller, dopo la pausa con le figlie di lei a Disneyland Paris, si concedono giorni romantici

Ilary Blasi, libera da impegni tv fino alla prossima estate, quando porterà Battiti Live su Canale 5 in prima serata, non si ferma un istante. La conduttrice vola dall'altra parte del mondo col suo Bastian Muller. Le foto della vacanza in coppia la 42enne le condivide sul suo profilo social. Lei e il tedesco sono in Sudafrica.

Ilary Blasi vola dall'altra parte del mondo col suo Bastian: le foto della vacanza in coppia, ecco dove sono

Prima c’è stato il weekend a Disneyland Paris insieme a Chanel, 16 anni, Isabel, 7, le figlie avute da Francesco Totti. Ilary le ha portate entrambe nel parco divertimenti in Francia. Lì, come sempre, le ha raggiunte proprio Muller. Tutti hanno posato per una foto ricordo condivisa. Neanche il tempo di tornare a Roma, che ecco un nuovo viaggio: questa volta super romantico però.

La 42enne e il 36enne stanno visitando il Sudafrica: a Clifton Beach sono romantici

La presentatrice si fa vedere abbigliata per la cena: è sensuale

In Sudafrica la Blasi e il 36enne tedesco si danno molto da fare. Fanno una capatina nella splendida Clifton Beach, una delle spiagge più belle del mondo, situata a Capo di Buona Speranza, si scattano selfie e si godono i panorami. La coppia va nel Penguin Park, poi è la volta di Cape Town.

Ilary osserva Cape Town dall'alto

A Penguin Park si diverte un mondo

In attesa della prossima udienza per il divorzio da Totti, quella in cui il giudice dovrebbe stabilire chi ha tradito per primo, la presentatrice si gode ogni istante della sua nuova vita. Ilary ha conosciuto Bastian a New York. I due in coppia sono partiti spessissimo negli ultimi mesi: Marocco, Thailandia, Turchia, Brasile, Parigi sono solo alcune delle mete suggestive che hanno voluto scoprire ‘vicini vicini’.