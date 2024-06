Il 44enne in tv, a Pomeriggio 5, rivela il motivo che l’ha spinto a servire ai tavoli

Lavora in un famoso ristorante della Romagna, si occupa anche dell’accoglienza dei clienti

Non è più solo un noto opinionista televisivo. Raffaello Tonon a Pomeriggio 5 spiega il suo nuovo lavoro da cameriere in un noto ristorante in Romagna. Alla conduttrice del programma di Canale 5 Myrta Merlino svela perché ha deciso di fare l’oste. “Quando non vengo in tv ho bisogno di fare qualcosa”, confida.

''Ecco perché ora faccio l’oste'': Raffaello Tonon spiega il nuovo lavoro da cameriere

“Io faccio l’oste, chiacchiero con i clienti, li accolgo, poi ovvio che apparecchio, sparecchio, posso fare tutto. Ho scelto questo perché avevo bisogno di ingannare il tempo. Quando non vengo a Pomeriggio 5 ho bisogno di fare qualcosa - rivela Tonon in collegamento con lo studio - Non avere nulla da fare è pesante. Poi lo faccio per fare qualche quattrino, che fa sempre bene. Ogni tanto i clienti del ristorante pensano che sia Scherzi a Parte. Poi mi chiedono: ‘Che cosa ci fai qui?’. Io rispondo sempre che cerco di guadagnarmi una pensione per la vecchiaia”.

Il 44enne in tv, a Pomeriggio 5, rivela il motivo che l’ha spinto a servire ai tavoli

Raffaello non ha voluto sconti: si dà da fare 7 giorni su 7. Rivela i suoi turni: “Nel week end dalle 10 a mezzanotte. Lavoro tutti i giorni, anche se ogni tanto riesco ad assentarmi per le rare ospitate tv rimaste. A 45 anni le giornate erano troppo vuote, era pesante tirar sera senza fare niente. E sono sempre stato affascinato dall’accoglienza e da questo mondo”.

Lavora in un famoso ristorante della Romagna, si occupa anche dell’accoglienza dei clienti

“Di cosa mi occupo? - aggiunge l'ex gieffino - Servo ai tavoli, consiglio, sparecchio, dialogo. La mia figura è quella dell’oste che c’era in Romagna 30 anni fa. Sa perché sono portato? Perché sono sempre stato un pessimo cliente, puntiglioso su tutto. L’altro giorno a un tavolo c’è una coppietta, vedo che discute con passione. Ad un certo punto il ragazzo mi chiama: ‘La mia fidanzata dice che lei è Tonon, quello della tv. Non le credo e abbiamo scommesso 50 euro’. Sorrido: ‘Ha vinto la sua morosa’. E hanno voluto vedere la carta d’identità”.