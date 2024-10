Randi Ingerman sul red carpet a Roma col nuovo fidanzato che ha 17 anni meno di lei: guarda

Alla Festa del Cinema di Roma la quasi 57enne insieme a Marco Colombo, 39 anni

Il produttore pazzo della showgirl americana che ora vive felice ad Arona, sulle sponde del lago Maggiore

Randi Ingerman sorride felice accanto a lui. La showgirl mostra fiera gli adorabili ricci, chic indossa un completo nero lungo con casacca con maniche molto particolari, aperte a cappa, che mostrano a contrasto il tessuto bianco interno. Ha accanto l’uomo che ama e a cui si è legata: per la prima volta sfila sul red carpet della Capitale con col nuovo fidanzato che ha 17 anni meno di lei. E’ raggiante accanto a Marco Colombo, 39 anni, produttore affermato. I due catalizzano l’attenzione dei fotografi alla Festa del Cinema di Roma. Fanno passerella all’anteprima del film di Gabriele Muccino “Fino alla fine”.

Randi Ingerman sul red carpet a Roma col nuovo fidanzato che ha 17 anni meno di lei

Lui indossa un completo scuro, ha la camicia bianca e una cravatta regimental. Marco ha conquistato Randi in un momento in cui lei cercava un compagno più maturo di lei. Ma l’ha sorpresa.

A La Volta Buona la Ingerman ha raccontato che per ben 4 anni, dopo un incidente in un bagno turco in cui è rimasta gravemente ustionata, provocato da uno svenimento a causa della sua epilessia, non desiderava che alcuno la toccasse. Fino a quando non ha incontrato Colombo. “Quando l’ho conosciuto, grazie a una cena da una mia amica, lui aveva 38 anni, io 55. Gli ho detto: ‘Sei carino, ma dove hai lasciato il papà?’. Lui è il più maturo di noi, però”, ha poi sottolineato ridendo. Sono molto affiatati in coppia.