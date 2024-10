''Il mio fidanzato mi ha fatto capire che non sono così brutta'': Randi Ingerman parla in tv del compagno che ha 17 anni meno di lei

Marco Colombo, produttore cinematografico, le ha regalato una grande gioia

Sono da quasi due anni insieme, lei, che a novembre compie 57 anni, l’ha conosciuto quando ne aveva 55, lui 38

Randi Ingerman si siede nel salotto tv di Rai1. A La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, parla del compagno che ha 17 anni meno di lei, Marco Colombo, a cui è legata da quasi due anni. “Il mio fidanzato mi ha fatto capire che non sono così brutta”, svela, lasciando stupefatta la conduttrice 44enne, che, come pure il resto del pubblico, la trova splendida.

Prima affronta il problema della truffa subita dalla sua legale. La donna le ha fatto credere a lungo credere di aver vito delle cause neppure intentate oppure già perse. “Siamo io e due magistrati contro questo avvocato, a dicembre ci sarà un processo penale. Mi sono piano, piano fidata, dal 2016 in poi. Lei si è approfittata della mia debolezza, sono stata anche ricoverata alcune volte. Era come ossessionata da me, godeva nel vedermi soffrire”, racconta.

La Balivo le domanda come sia potuto accadere, l’americana spiega: “Era un periodo in cui non ero lucidissima, ho anche avuto ustioni di terzo grado per essere svenuta nel mio bagno turco a causa dell’epilessia e sono finita in ospedale al Niguarda. Sono stata un mese e mezzo, sotto morfina. Hanno preso la pelle dal sedere per mettermi a posto, ora vado a fare il laser, ho ancora le cicatrici sulla schiena”.

L’attrice e showgirl quindi aggiunge: “Per 4 anni non volevo essere toccata, fino ad arrivare al mio fidanzato che mi ha fatto capire che non sono così brutta”. Si apre su Marco, produttore cinematografico, che le ha fatto battere il cuore in un momento della vita in cui desiderava avere accanto un uomo maturo. “Quando l’ho conosciuto, grazie a una cena da una mia amica, lui aveva 38 anni, io 55. Gli ho detto: ‘Sei carino, ma dove hai lasciato il papà?’”. Ride e subito precisa: “Lui è il più maturo di noi, però”.

Questa estate sono partiti in barca insieme: “E’ stata anche la prima estate che è mancata anche mamma di Marco, volevamo una vacanza più in famiglia. Siamo stati in Corsica con Tartufo, il nostro cane”. Randi adesso ha lasciato Milano. Vive ad Arona, dove prima è stata accolta dall’amica del cuore Jessica, ma poi ha acquistato casa. “Andavo a trovare Jessica ad Arona, al lago, sua ospite. Avevo venduto casa. E poi ora abito lì, mi trovo veramente bene. Poi c’è casa di Marco a Como e poi lui ha in suo ufficio a Milano, quindi mi divido tra questi luoghi. Sono grata alla vita, nonostante la mia malattia”. Per Caterina lei è una vera Wonder Woman.