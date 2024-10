''Paghi con una bella querela'': Fedez minaccia azioni legali a Staffelli che gli chiedeva dei suoi 'bodyguard' ultrà arrestati

Valerio lo insegue per consegnarli un altro Tapiro, ma il 34enne stavolta non ci sta

Fedez stavolta non ci sta. Minaccia azioni legali a Staffelli che gli chiedeva dei suoi 'bodyguard' ultrà arrestati, quelli con cui si è fatto vedere anche a Parigi, in occasione della Fashion Week, Christian Rosiello e Islam Hagag, alias Alex Cologno. Sono finiti in manette nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter. L’inviato di Striscia la Notizia lo raggiunge per dargli un altro Tapiro a causa di tutta la vicenda, il 34enne però sbotta e davanti alle domande di Valerio, rimane evasivo, non risponde. Anzi a un certo punto dice: “Adesso paghi con una bella querela!”.

I due capi tifosi rossoneri sono finiti nel mirino della giustizia. Michelle Hunziker dallo studio del tg satirico racconta la vicenda: “I due sono i tuttofare del rapper e spesso e spesso sono accanto a lui nelle foto. Hanno passato assieme addirittura lo scorso weekend a Parigi per le sfilate della moda. Rosiello e Cologno sono stati coinvolti nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, al quale, pare, fosse presente anche Fedez”. La svizzera aggiunge ironica: “Fedez, gli amici si vedono anche nel momento del bisogno, infatti loro hanno bisogno di un buon avvocato”. Poi precisa: “Al momento Fedez non risulta assolutamente indagato”. Frassica al suo fianco sottolinea: “Non è indagato, ma un bel Tapiro se lo merita…”.

Parte il filmato in cui si vede Staffelli inseguire Federico Lucia. “Sono in ritardissimo”, fa sapere immediatamente l’artista 34enne. “Siamo venuti perché hanno arrestato il suo guardaspalle-factotum, adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?”, gli fa notare Valerio. “L’hai detto davvero? Adesso mi sa che paghi una bella querela…”, ribatte Fedez. E aggiunge: “Ma cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla e mi dici delle risse?”. “Parlavo delle altre, non di queste qua”, risponde l’inviato, facendo riferimento al pestaggio di Iovino.

Fedez vuole chiudere lo sportello dell’auto in cui è seduto e andare via. “E’ vero che voleva vendere le sue bibite all’interno dello stadio”, gli domanda ancora Staffelli. “E c’è qualcosa di illegale? Mi stai contestando un reato?”, ribatte il rapper. “No”, dice Valerio. Lucia sarebbe stato intercettato mentre chiedeva al capo ultrà milanista Lucci un suo intervento per poter somministrare la bevanda da lui sponsorizzata all’interno dello stadio Meazza. Lucci è stato arrestato con gli altri.

Fedez continua a ripetere che deve andare via. Anche quando Staffelli gli chiede se la relazione con Chiara Ferragni fosse aperta da entrambe le parti o solo dalla sua (facendo riferimento alle rivelazioni di Taylor Mega), non risponde. Va via. “Poi ci sentiamo e te lo dico”, controbatte ancora. Valerio chi domanda: “Quando?”. Federico chiosa: “Non lo so”.