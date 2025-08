Caso Raoul Bova, l'ex suocera Bernardini De Pace conferma che lo difenderà lei in tribunale: ''Sono fiera del padre dei miei nipoti''

La famosa legale si occuperà delle questioni relative all’affidamento delle figlie avute da Rocìo Munoz Morales

L’attore 53enne e l’ex compagna 37enne sono genitori di Luna e Alma, 10 e 7 anni

Ha scelto di affidarsi alla madre della sua ex, Chiara Giordano, con cui l’addio è arrivato nel 2013. Da lei ha avuto Alessandro Leon, 25 anni, e Francesco 24. Sarà l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace che difenderà Raoul Bova in tribunale. La famosa legale si occuperà delle questioni relative all’affidamento delle figlie avute da Rocìo Munoz Morales. L’attore 53enne e l’ex compagna 37enne sono genitori di Luna e Alma, 10 e 7 anni. “Sono fiera del padre dei miei nipiti”, fa sapere al Corriere della Sera la 77enne.

Bova è ancora sotto i riflettori per i messaggi privati che avrebbe inviato a una giovane ex tentatrice diventati di pubblico dominio. Il clamore è stato immediato anche per il presunto tradimento che avrebbe perpetrato nei confronti di Rocìo. La Procura di Roma indaga per tentata estorsione, l’altro avvocato che lo difende per le questioni legate al ‘ricatto’, David Leggi, ha svelato che lui e la Munoz Morales erano in realtà separati da tempo: due anni, parrebbe.

La Bernardini De Pace è al fianco dell’ex genero, anche in aula. “Sono fiera del padre dei miei nipoti, per questo ho deciso di difenderlo. Lui non ha ceduto al ricatto perché non aveva nulla da nascondere e ha presentato subito la denuncia. Ho apprezzato molto questa sua scelta”, fa sapere.