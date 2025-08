La showgirl 45enne al settimanale F ribadisce di essere felicemente single in questo momento

In questi giorni trascorre molto tempo con Nathan Falco: “Mi dispiace non averlo più con me”

Elisabetta Gregoraci si prende la cover di F. Col settimanale parla del futuro sentimentale suo e dell’ex marito Briatore. “Io e Flavio non ci risposiamo, né tra noi né con altri”, sottolinea la showgirl.

La calabrese e l’imprenditore 75enne, genitori di Nathan Falco, 15 anni, non sono più una coppia dal 2017, anche se il legame tra loro va oltre il divorzio. Sono sempre rimasti complici e uniti, tanto da far pensare costantemente a un ritorno di fiamma dietro l’angolo. "Con Flavio ho un bellissimo rapporto - ribadisce la 45enne - Siamo appena stati per tre giorni in Grecia, a Mykonos, e condividiamo la crescita di nostro figlio. L'amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent'anni, andiamo d’accordo”.

''Io e Flavio non ci risposiamo, né tra noi né con altri'': Elisabetta Gregoraci parla del futuro sentimentale suo e dell'ex marito Briatore

Niente reunion per i due ex, però. Elisabetta sottolinea: "No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui”. Ammette, però, che Flavio mostra un po’ di gelosia per i suoi compagni: “Ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”.

La 45enne si apre sul rapporto con il 75enne

Conclusa la storia d’amore con Giulio Fratini, ora legato ad Antonella Fiordelisi, la Gregoraci svela di essere “single da un po’”. "Sono libera, felice, appagata - precisa - Certo, se dovesse arrivare l'amore non dico no. L'amore è il motore della vita, e la vita è lunga. L’importante è che la ami. Il resto non importa”.

La calabrese è single, attaccatissima al figlio Nathan Falco, 15 anni

In questi giorni cerca di godersi il più possibile la presenza del figlio, che ora studia in Svizzera in un prestigioso istituto. “Mi dispiace non averlo più con me, ma mi ripeto che i figli non sono nostri, sono per il mondo - ammette Elisabetta - Lui è contento. In questo breve periodo di lontananza è maturato molto e ne sono orgogliosa”.