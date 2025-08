La conduttrice 61enne su X dice la sua sulla trasmissione dagli ascolti stellari: ieri 31,36% di share

Chi legge replica: c’è chi plaude il suo pensiero e chi, invece, ribatte infastidito

Anche lei lo guarda in tv e dice la sua. Il commento di Antonella Clerici sul programma dagli ascolti stellari di Mediaset, che ieri, 30 luglio, ha raggiunto il 31,36% di share, scatena un putiferio. La conduttrice su X scrive: “Temptation Island è magnetica perché le corna le abbiamo avute tutti”. In tanti plaudono la sua considerazione, ma c’è chi bacchetta la 61enne assai infastidito.

''Temptation Island è magnetica perché le corne le abbiamo avute tutti'': il commento di Antonella Clerici sul programma Mediaset scatena il putiferio

Famosi e non osservano le vicende delle coppie che in Calabria hanno messo a dura prova il loro rapporto. Maria De Filippi col suo reality, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, fa ancora una volta centro e si conferma assoluta regina del prime time del panorama televisivo italiano. Antonella esprime il suo parere sul motivo per cui lo show sui sentimenti sia così seguito. "Comunque Temptation Island è magnetica... forse perché le corna le abbiamo avute tutte/i", sottolinea con la sua estrema sincerità.

Il commento ironico viene subito preso di mira. Il dibattito tra chi la segue si accende. "Ottima riflessione", scrive un utente. "Quindi è un programma per cornuti, che vogliono sentirsi meno soli?", sottolinea un altro. C’è pure chi s’’indigna. "Ma parla per te...", replica pungente un follower. "Mai fatte e mai avute. Questo commento non mi è proprio piaciuto!", le chiarisce un fan, inorridito dalle sue parole.