Stefano De Martino avrebbe rivelato che passerà le vacanze estive dove si trova l'ex moglie Belen in Sardegna! Ecco perché

Dopo ben 250 puntate di Affari Tuoi, Stefano De Martino non si è fermato. Porta in giro per l’Italia Meglio Stasera!, il suo one man show, che fa il pieno di pubblico. Raggiunto dalla giornalista di Gente in una tappa dello spettacolo, avrebbe rivelato che passerà le vacanze estive dove si trova l’ex moglie Belen Rodriguez in Sardegna. Il 35enne avrebbe chiarito pure perché.

Interrogato sulle meritate ferie, finora fatte solo saltuariamente, Stefano avrebbe svelato: “Ora però sono stanco e stacco. Le prime due settimana di agosto vado in ferie con mio figlio. Volevo andare all'estero, ma come faccio? Dopo Ferragosto ho le nuove date. E non posso perdere l'allenamento per fare questo spettacolo devo essere molto in forma. E poi la mamma di Santiago ha preso casa in Sardegna, non c'è tempo. E così staro lì con lui”.

Il presentatore Rai, come i tanti divorziati, identifica la showgirl argentina che per tanto tempo ha fatto parte della sua vita, semplicemente come ‘mamma’, senza pronunciarne il nome. La giornalista gli fa notare che andare in Sardegna per lui significherà essere ancora più seguito dai paparazzi. De Martino, serafico, avrebbe replicato: “Che vuoi, c’è di peggio nella vita. Li conosco pure io per nome i fotografi”. Sorriso sornione e ironia. Non sarà un grande problema.

Intanto il settimanale Oggi parla della frequentazione dell’ex ballerino con Caroline Tronelli, 22 anni, figlia di Stefano Tronelli, classe 1965, fondatore della Tron Group Holding, società milionaria attiva nel settore delle consulenze aziendali, sposato con Pamela, da cui ha avuto pure Marinicol, mamma di Vittoria, e Francesco. Stando al giornale, avrebbe avuto la “benedizione” della famiglia, a cui Stefano è legato da tempo. “Lui l'ha vista crescere. Lei ama la moda, i cavalli, i balletti su TikTok. Vive tra Napoli e Roma e la sua famiglia possiede anche un appartamento a Milano”, scrive il rotocalco.