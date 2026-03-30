''Inaspettato'': Alice Bellagamba annuncia la seconda gravidanza arrivata solo 7 mesi dopo la nascita del primo figlio

La ballerina 38enne ex Amici mostra il pancino della dolce attesa bis sul social: è raggiante

Brando, fortemente desiderato col compagno Leonardo Plebani, è venuto al mondo lo scorso 28 maggio

Nonostante non l’avesse programmata, è raggiante. Alice Bellagamba annuncia la seconda gravidanza arrivata solo 7 mesi dopo la nascita del primo figlio, Brando, venuto al mondo lo scorso 28 maggio a Jesi. La ballerina 38enne ex Amici mostra il pancino della dolce attesa bis sul social e scrive: “Il mio cuore scoppia. Tanto desiderato, quanto inaspettato… Fino a qui tutto bene”. Nello scatto indossa un costume intero mondo spalla. Ha tra le braccia il piccolo e sorride.

''Inaspettato'': Alice Bellagamba annuncia la seconda gravidanza arrivata solo 10 mesi dopo la nascita del primo figlio

Alice fa vedere anche i tre test di gravidanza usati per avere conferma che la cicogna era nuovamente in volo. Lei e il compagno Leonardo Plebani l’hanno accolta con un po’ di sorpresa, ma senza troppe ansie, nonostante Brando sia ancora piccolo. Lo chiama nel tag “baby2”. Brando, che ha appena compiuto 10 mesi, per lei sarà “il futuro fratello maggiore migliore che ci sia”.

Brando, fortemente desiderato col compagno Leonardo Plebani, è venuto al mondo lo scorso 28 maggio

Alice, che ha un pancino di appena 3 mesi, ha reso pubblica la sua relazione con Plebani nel 2024, quando ha annunciato la prima gestazione. I due, però, erano una coppia già da prima: sono ben 5 anni che si amano. Da Roma, dove prima viveva, la Bellagamba, protagonista anche di un matrimonio lampo con Andrea Rizzoli, è tornata a stare a Jesi, la sua città. Lì ha aperto la sua scuola di danza, “Balletto delle Marche”. La sua vita l’appaga moltissimo.