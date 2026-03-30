La speaker radiofonica e professoressa del talent attacca il cantante, tra i giudici dello show

La 69enne difende il suo allievo, Gard, il 59enne gli preferisce Riccardo, della squadra Zerbi-Celentano: è lite

Non se le mandano di certo a dire in tv. Duro scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, che accendono Amici 25. La polemica diventa virale anche sui social. “Mica sei Damiano dei Maneskin!”, sottolinea la speaker radiofonica al napoletano. La professoressa del talent attacca il cantante, tra i giudici dello show. La 69enne va su tutte le furie, difende il suo allievo, Gard. Il 59enne gli preferisce Riccardo della squadra Zerbi-Celentano.

''Mica sei Damiano dei Maneskin!'': duro scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio che accendono Amici 25

Già durante la prima puntata del Serale era parso chiaro che ci fosse un po’ di vecchia ruggine tra i due. Lei gli aveva dato dell’ignorante, lui, lapidario, le aveva replicato: “C’è solo una piccola differenza: tu metti i dischi, io li faccio. I successi non li create, li trasmettete”. Ora la scintilla si riaccende.

Il guanto di sfida proposto da Zerbi deve giudicare l’interpretazione di una medesima canzone. Alla fine è parità nei voti e tutto si annulla, ma questo non impedisce ad Anna e Gigi di duellare loro stessi. “Ho sentito entrambi, Riccardo mi ha fatto viaggiare: era come se fossi al cinema e vedessi un film. Gard, invece, era più costruito rispetto a come è stata creata la canzone. Ma se una canzone è stata costruita con quei parametri, è giusto farla con quei parametri. Altrimenti sarebbe come prendere la Statua della Libertà e per modernizzarla metterle due tatuaggi e un orecchino. Per me Riccardo l’ha cantata meglio e il mio voto lo dò a lui”, dice D’Alessio motivando il suo voto.

La speaker radiofonica e professoressa del talent attacca il cantante, tra i giudici dello show

“Allora non esisterebbero le cover se il cantante dovesse cantare la canzone con l’intenzione dell’autore. Che stiamo facendo qua, Gigi?”, ribatte piccata la Pettinelli. “La cover ha sempre una matrice. Anna, vuoi insegnare a me come si fa la musica?”, controbatte l’artista. “No, ma tu non insegnare a me come si ascolta la musica”, risponde allora lei.

Gigi spiega ancora: “Questa cover ha lo stesso arrangiamento dell’originale, quindi tu devi farmela uguale. ‘Meraviglioso’ dei Negramaro è stata una cover di Domenico Modugno, ma cambiava tutto l’arrangiamento. Su questa base, che è la stessa base classica, io apprezzo di più la canzone originale. Sto solo dicendo la mia sensazione. Tu hai un preconcetto su chi canta bene, questo è il problema. Riccardo è uno che sa cantare, c’è poco da fare”.

La 69enne difende il suo allievo, Gard, il 59enne gli preferisce Riccardo, della squadra Zerbi-Celentano: è lite

Anna non rimane in silenzio: “Questa cosa non può essere una cosa fra me e te, ne parliamo un’altra volta davanti a una pizza che pagherai tu. Ovvio che ti piaccia più Riccardo, è più simile a te. Mica sei Damiano dei Maneskin!". “No, ma neanche Damiano dei Maneskin è me. Tu hai il preconcetto di chi canta bene, se dò un punto a qualcuno dell’altra squadra non è perché ce l’ho con te perché no, non ce l’ho con te”, conclude lui. Ma i mugugni della professoressa non si placano come pure le espressioni tirate di fastidio.