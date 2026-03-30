Delia Duran e Alex Belli nella loro ‘factory’ col figlio Gabriel: la 37enne allatta dolcemente il neonato, guarda

Con la neomamma e il marito 43enne anche il loro dolcissimo Volpino di Pomerania, Bella

La coppia estasiata dal bimbo venuto alla luce lo scorso 23 marzo alle 9.53 del mattino

La cicogna è arrivata, finalmente, lo scorso 23 marzo alle 9.53 del mattino. Delia Duran, dopo la degenza post parto nella clinica dove ha partorito, ora è a casa. Lei e Alex Belli sono tornati nella loro ‘factory’ a Milano con figlio Gabriel. In un reel la 37enne si fa vedere sul divano insieme al neonato, che allatta al seno. Dopo pochi istanti arriva anche il papà, già pazzo del piccolino. Con loro, come sempre, c’è pure il dolcissimo Volpino di Pomerania che fa parte della famiglia, Bella

Delia Duran e Alex Belli nella loro ‘factory’ col figlio Gabriel: la 37enne allatta dolcemente il neonato

“SEMPLICEMENTE NOI! Benvenuto in factory piccolo GABRIEL”, scrivono Delia e Alex condividendo sui loro profili Instagram il tenero video. La Duran è attenta col figlioletto; si assicura che lui prenda da lei tutto il nutrimento necessario. Indossa una felpa e comodi short da palestra. Alex coccola il bambino, gli bacia i piedini, cerca anche di tenere la cagnolina accanto a loro, per evitare che si ingelosisca e accetti immediatamente il pargoletto e si affezioni a lui.

Con la neomamma e il marito 43enne anche il loro dolcissimo Volpino di Pomerania, Bella

La coppia estasiata dal bimbo venuto alla luce lo scorso 23 marzo alle 9.53 del mattino

La clip postata raccoglie immediatamente un mare di ‘like’. Tutti si congratulano con la coppia che, dopo ben cinque lunghi anni di tentativi, quando ormai aveva pensato di farsi aiutare dalla fecondazione assistita, ha ricevuto in dono la gravidanza in modo naturale e inatteso. Il percorso tanto desiderato da genitori della Duran e Belli è appena cominciato: la loro gioia è immmensa.