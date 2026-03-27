E’ diventata mamma di Bianca il 7 gennaio 2025, nata dall’amore col compagno, i calciatore Pietro Pellegri

Si era sottoposta a una mastoplastica additiva la prima volta a soli 19 anni, dopo aver conquistato il titolo

Carolina Stramare ha rifatto il seno per la seconda volta dopo il parto. L’ex Miss Italia 2019 parla dell’intervento rispondendo alle domande dei follower nelle sue Storie. “E’ stata più dolorosa”, ammette sull’operazione subita. La 27enne è diventata mamma di Bianca il 7 gennaio 2025, nata dall’amore col compagno, il calciatore Pietro Pellegri. Si era sottoposta a una mastoplastica additiva la prima volta a soli 19 anni, dopo aver conquistato il titolo di reginetta.

''E’ stata più dolorosa'': l’ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare ha rifatto il seno per la seconda volta dopo il parto

Sempre via social, sul primo intervento in passato la modella aveva detto: “Ho fatto la mastoplastica a 19 anni. Ho scelto di rifarlo poco dopo un intervento preventivo eseguito al seno destro. Infatti ho messo solo 180 cc., poco, lo so, se tornassi indietro… Maledetta me”.

La 27enne, mamma di Bianca dal 7 gennaio 2025, lo svela rispondendo alle domande dei follower su Instagram

Carolina ora, a una fan che le chiede consigli sulla seconda operazione, a cui dovrebbe sottoporsi pure lei, confessa: “Anche io avevo paura. La seconda volta effettivamente è stata più dolorosa, sapevo sarebbe stato un intervento più impegnativo, come tipologia, come tempistiche e soprattutto come postumi”.

Si era sottoposta a una mastoplastica additiva la prima volta a soli 19 anni, dopo aver conquistato il titolo di reginetta

La Stramare aggiunge: “Il mio medico (lo stesso che mi ha operato al seno la prima volta) ha fatto un ottimo lavoro, i dolori post operatori sono stati gestiti bene e il risultato è stato esattamente come lo desideravo. Ho ridotto e riposizionato. In gravidanza mi era tanto aumentato e non sono mai tornata alla mia taglia originale e una volta dimagrita le protesi si erano completamente spostate. Il primo intervento, fatto quasi 8 anni, fa lo feci sotto ghiandola, ora invece sotto muscolo”. In effetti, quando era incinta, aveva svelato che il seno era aumentato di più di due taglie: adesso tutto è tornato alla normalità.