''Lasciamoli parlare'': Ambra Angiolini esce allo scoperto anche sul social col nuovo presunto amore Pico Cibelli

In uno scatto sorride insieme a lui che tagga: mostra solo una parte del volto del 48enne

Ironica inserisce la foto un un carosello di immagini che raccontano il momento felice pieno di progetti

Dopo la paparazzata a Milano mano nella mano di Chi, Ambra Angiolini esce allo scoperto anche sul social col suo nuovo presunto amore, Pico Cibelli. In uno scatto sorride insieme a lui che tagga: mostra solo una parte del volto del 48enne. Ironica inserisce la foto un un carosello di immagini che raccontano il momento felice pieno di progetti.

''Lasciamoli parlare'': Ambra Angiolini esce allo scoperto anche sul social col suo nuovo presunto amore Pico Cibelli

L’attrice, 48 anni, nel post svela la sua settimana e scrive: “Sorridi … i denti (veri) non li avrai per sempre”. Tagga una serie di persone. L’ultima è proprio Pico e sottolinea: “I progetti nuovi col W @picocibelli (e lasciamoli parlare bene)”. Vuole far intendere che il loro è solo un legame artistico e nulla più?

L’ex stella di Non è la Rai e Pico solo qualche giorno fa erano stati immortalati ‘vicini vicini’ in zona Arco della Pace nel capoluogo meneghino. Un’immagine pubblicata dal settimanale Mondadori li mostrava pure mentre si scambiavano un bacio. Con loro c’era anche la figlia Jolanda, 22 anni. Ambra è madre pure di Leonardo, 19 anni: entrambi i ragazzi sono frutto dell’amore con l’ex Francesco Renga. Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, è padre di due figli, Peter e Alice, avuti dall’ex moglie Gaia Diodo.