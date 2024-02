''I rapporti intimi non sono più piacevoli'': Shannen Doherty rivela l’impatto del cancro sulla sua libido

L’attrice 53enne ha raccontato com’è cambiata la sua vita intima con la malattia

Autostima ed effetti collaterali dei trattamenti: l’impatto è stato sostanziale

Shannen Doherty ha ammesso che il cancro e i trattamenti per combatterlo hanno avuto conseguenze importanti sulla sua vita intima.

L’attrice, famosa soprattutto per essere stata protagonista delle serie tv ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Streghe’, dal 2015 combatte contro un tumore al seno.

La malattia sembrava essere andata in remissione, prima di una recidiva scoperta nel 2019. Ora il cancro è al quarto stadio e ci sono metastasi al cervello.

Shannen, che ha fatto domanda di divorzio dal marito Kurt Iswarienko all’inizio del 2023, nel suo podcast 'Let's Be Clear' ha affermato: “Quando non ti senti bene con te stesso, questo uccide la tua libido”.

Shannen Doherty, 53 anni, racconta l'impatto della malattia sulla sua libido e la sua vita intima

“Ma poi quando c’è un impatto reale sulla tua libido, quando le medicine ti tolgono la libido o rendono le cose non così piacevoli, i rapporti intimi non sono così belli”, ha aggiunto.

Sta cercando di provare a porre rimedio a questo effetto collaterale dei trattamenti.

“Questa non è la vita che voglio vivere. Inoltre, non voglio che mio marito viva così. Quindi, sapete, devo capire come fare”, ha fatto sapere.

La sua amica Anne Marie Kortright le ha consigliato di andare dalla dottoressa Sherry Ross per affrontare i cambiamenti del corpo, ma l’approccio della dottoressa ha lasciato Shannen perplessa.

Anne Marie ha ricordato: “Ha questa piccola vetrinetta di giocattoli (presumibilmente intimi, ndr). Ha detto: 'Ecco Shannen, prendi questo'. E Shannen se lo è infilato nella borsa”.

La Doherty ha quindi raccontato che quei giocattoli “sono rimasti nella sua custodia per molto tempo”.

La star 52enne, che si è detta pronta a nuove frequentazioni romantiche, pensa che però non ci sia solo la malattia a incidere sull’autostima: “Invecchiare ha un impatto non solo sul tuo aspetto esteriore. Ma ha un impatto anche sull'intero modo in cui il tuo corpo reagisce e risponde”.

“E poi aggiungici quelle medicine per il cancro, aggiungi quella chemioterapia e ti distrugge tutto e ti toglie la fiducia. Ti toglie l'identità”, ha concluso.