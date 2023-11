E’ uscito “Unica”, il docufilm in cui la conduttrice 42enne rivela: “Percepivo che ce l’aveva con me”



E’ uscito “Unica”. Ilary Blasi nel docufilm di Netflix che racconta la sua verità, come dice lei stessa, vuole fare chiarezza. “Sono uscite molte notizie false”, sottolinea. Parla dopo più di un anno della fine del suo matrimonio. Svela come ha capito che Francesco Totti è cambiato: sono stati i rapporti intimi ‘sporadici’ il campanello d’allarme. “Prima lo facevamo anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni”, sottolinea la 42enne.

Rapporti intimi 'sporadici', ecco come Ilary Blasi ha capito che Francesco Totti era cambiato: ''Prima lo facevamo regolarmente, poi…''

“Francesco era sempre allegro. Non ricordo in tutto il tempo che siamo stati insieme litigate con lui. Avevamo un rapporto sereno”, racconta l’ex Letterina. Poi aggiunge: “Facevamo sesso regolarmente, forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni, poi, però, nell’ultimo periodo i rapporti erano diventati sporadici”.

Ilary capisce che qualcosa non va. Il cambiamento avviene i primi di novembre 2021: “Vedo un marito più silenzioso, schivo, che usciva spesso, la faccia scura. Ho chiesto, ma lui dava risposte vaghe, confuse. Intanto le giornate passavano ed è trascorso un altro mese. Inizio a percepire che lui ce l'avesse con me, non dichiarato, era solo una percezione”.

E’ uscito “Unica”, il docufilm in cui la conduttrice 42enne rivela: “Percepivo che ce l’aveva con me”

Si arriva a fine gennaio: “Il 28 andiamo a cena in un ristorante ai Parioli con Alessia (Solidani, ndr), il compagno e un’altra coppia di amici storici. Finita la cena usciamo fuori e facciamo due chiacchiere. A un certo punto Francesco dice ad Alessia di raggiungerlo e chiede anche a me di avvicinarmi. Mi dice di dargli il telefono, va su Instagram, mette una foto di un ragazzo e ci dice: ‘Lo conoscete questo?’. No rispondiamo di sì. ‘Lo avete mai incontrato?’, chiede. E noi diciamo una bugia, no. Lo facciamo perché capiamo che era incaz*ato. Lui era un ragazzo giovane, ci piaceva, ci divertiva. Francesco ci ha fatto capire che sapeva che l’avevamo incontrato. Da lì un disastro”.

“Vedevo un marito più silenzioso, schivo, che usciva spesso. Facevo domande, ma…”, rivela l'ex Letterina

Totti “era nero”, confida Ilary. “Ripeteva una data in particolare, l’11 ottobre. Quindi capisco che lui aveva preso mio telefono e aveva trovato uno scambio di messaggi con Alessia in cui lei si metteva d'accordo con questo ragazzo per prendere un caffè a Milano".

Il 46enne ha accusato Alessia Solidani...

La Blasi mostra i messaggi, fa sentire anche gli audio. Alla fine è andata a casa di questo ragazzo con Alessia a prendere il famoso caffè a ottobre. E svela: “Lui è impazzito per questo caffè, ma io dico non hai aperto la porta e mi hai trovata a scopa*e con un’altro. Per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me, perché sono sempre stata io a credere a te, anche ai tempi di Flavia Vento. Mi dice che lui non è bravo come me, che questo caffè l’ha ucciso e che lui è morto dentro. Io mi sono sentita in colpa per tanto tempo, mi sono messa nei suoi panni e per tanto tempo ho parlato con lui, ma lui non si muoveva da là”. Piange a dirotto.