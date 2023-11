Vincent Cassel esce allo scoperto con la nuova fidanzata: ecco chi è, foto insieme

Nelle storie sul social pubblica la prima foto insieme a lei: assomiglia tantissimo all’ex Tina Kunakey

Debutta su Instagram con la modella di 30 anni più giovane di lui

Vincent Cassel approfitta del suo compleanno che ufficializzare. L’attore spegne 57 candeline ed esce allo scoperto con la nuova fidanzata. Lei è Norah Baptista e ha 27 anni, 30 meno di lui. E’ una modella di origini brasiliane e australiane, ha partecipato anche a Miss Universo: il suo sogno è diventare attrice.

Le voci che lo volevano insieme a Norah erano nell’aria da tempo, ora è lei a postare uno scatto in cui è seduta sulle ginocchia di Vincent. “Buon compleanno amore mio”, scrive. Cassel reposta la foto nelle sue IG Stories. Non c’è più alcun dubbio. E’ pazzo d’amore per la donna, che ricambia appassionatamente.

La Baptista assomiglia terribilmente all’ex moglie dell’artista, ex anche di Monica Bellucci, da cui nel 2004 ha avuto Deva e nel 2010 Leonie. La ragazza ricorda tantissimo Tina Kunakey, che Vincent ha sposato nel 2018 e da cui ad aprile dell’anno successivo ha avuto la sua terzogenita Amazonie. Tina, classe 1997, è addirittura più giovane di Norah di un anno. I due dopo dicembre 2022 non sono più stati visti in coppia. Non hanno mai chiarito i motivi della rottura.

Una fonte anonima al giornale francese Voici aveva detto che Cassel agli amici avrebbe confidato con le lacrime agli occhi che le cose con lei “andavano molto male”. Grazie alla Baptista, però, pare rinato. E chissà se avrà voglia anche di una nuova paternità...