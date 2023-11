Myrta Merlino complice nella notte romana con l'amica ex velina Ludovica Frasca, le presenta anche il figlio Giulio: guarda

Le due all’evento super fashion nella boutique Max Mara in via dei Condotti

“Una bella serata di moda e made in Italy illuminata dalla passione di mio figlio Giulio”

Myrta Merlino si regala una serata diversa con l’amica Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia. La giornalista 54enne, conduttrice di Pomeriggio 5, ha instaurato uno splendido rapporto con la ragazza 31enne, ex di Luca Bizzarri, poi andata a nozze con Frank Faricy negli States. Il matrimonio si è concluso dopo poco tempo. Ludovica si è così legata al regista Adam Sigal, ma la relazione è finita a luglio scorso. La Merlino ha ‘adottato’ la Frasca, chiamandola spessissimo nel suo talk come opinionista. Ora le due vanno insieme a un evento moda. Myrta le presenta pure il figlio 26enne Giulio.

Myrta Merlino complice nella notte romana con l'amica ex velina Ludovica Frasca, le presenta anche il figlio Giulio

“Una bella serata di moda e made in Italy illuminata dalla passione di mio figlio Giulio”, scrive Myrta. Insieme alla Frasca è andata nella boutique Max Mara in via dei Condotti per assistere a un evento fashion, con la presentazione di alcuni capi della nuova collezione del brand.

Le due all’evento super fashion nella boutique Max Mara in via dei Condotti

La 54enne insieme al figlio 26enne avuto da Domenico Tucci. Il ragazzo ha un fratello gemello, Pietro

Sul social arrivano le foto della Merlino e della Frasca in coppia, come vere e proprie “best friends”. Ci sono anche gli scatti insieme a Giulio, che Myrta ha avuto dalla relazione con Domenico Tucci. Dal legame è nato nel 1997 anche il fratello gemello del ragazzo, Pietro.

La showgirl 31enne parla col ragazzo, Myrta vigila

La presentatrice è anche mamma di Caterina, venuta al mondo nel 2004. Il papà è Domenico Arcuri, dirigente e funzionario che la Merlino ha sposato e da cui poi divorziato. Ora è legata sentimentalmente a Marco Tardelli da sette anni.