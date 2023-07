''E’ un rapporto a distanza'': la conduttrice Camilla Raznovich non vive con suo marito, ecco il motivo

La 48enne ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’ la ragione di questa scelta

Lei e l’imprenditore francese sono moglie e marito dal 2021

Camilla Raznovich, conduttrice Rai molto apprezzata, ha rivelato a ‘Il Corriere della Sera’ di non vivere insieme a suo marito.

La presentatrice 48enne ha giurato amore eterno al francese Loic Fleury appena due anni fa, ma non dimorano stabilmente sotto lo stesso tetto, hanno “un rapporto a distanza” anche da marito e moglie.

Camilla Raznovich, 48 anni, con il marito Loic Fleury

Il motivo di questa scelta? Poter continuare ad avere spazi esclusivi con i rispettivi figli. Entrambi infatti sono genitori di bambini nati da precedenti legami. Camilla ha Viola, 14 anni, e Sole, 11, con l’ex Eugenio Campari.

Parlando di Loic, ha detto: “Ci siamo conosciuti ad Antiparos, in Grecia, nel 2018. A un aperitivo abbiamo ballato senza parlarci, perché poi ho scoperto che in Francia si fa così: anche una canzone pop si balla in coppia, corpo a corpo. Ho trovato la cosa molto erotica. Ma prima di dargli il numero glielo ho fatto chiedere tre volte, volevo osservare a quante lo chiedeva”.

Sul matrimonio ha aggiunto: “Prima a Milano, tra un lockdown e l’altro. Poi in Normandia, con tre giorni di sole e un abito bianco in pizzo che avevo comperato 10 anni prima a Ibiza pagandolo forse 80 euro”.

Camilla insieme al marito francese, un romantico bacio al tramonto

Sulla scelta di vivere per la maggior parte del tempo in luoghi diversi ha quindi spiegato: “È un rapporto a distanza anche nel rispetto dei nostri figli: lui ha un bambino di 12 anni. Ci tengo che i nostri ragazzi abbiamo uno spazio esclusivo con i propri genitori: mia madre dopo la separazione ha sempre convissuto. Mio papà ha avuto un’altra moglie, che è entrata nella mia vita”.

La sua dolce metà comunque la segue in tv: “Certo, la distanza va gestita, se molli rischi che vada a finire male. Si diverte a vedere quali ospiti ho e come sono vestita. Poi magari cambia canale”.

Loic è anche geloso: “Dice di non esserlo, ma è il più geloso con cui sono stata”. Camilla invece ha un bel caratterino. “Emotivamente sono un disastro, quando litigo urlo. E non ne vado per niente fiera. Lui mi dice: ‘ecco il dramma italiano’! Sono una drama-queen, ma la meditazione e l’autoterapia che pratico da quando ho 6 anni mi aiutano”, ha concluso.