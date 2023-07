Ronn Moss, il primo indimenticabile Ridge di Beautiful, e la moglie innamoratissimi e mondani a Maratea: foto

L’attore sul palco della 15esima edizione di Marateale - Premio Internazionale Basilicata

Sul red carpet il 71enne insieme a Devin DeVasquez, sposata nel 2009, si tengono per mano

Dal 2002 vive con lei in Puglia, a Fasano, in una masseria dove insieme coltivano vino, olio e organizzano eventi. Ronn Moss, però, prende una pausa dagli impegni lavorativi e va insieme alla moglie in Basilicata. Il 71enne, primo indimenticabile Ridge della soap Beautiful, e l’ex modella e attrice Devin DeVasquez, 60 anni, sfilano, mondani, in coppia sul red carpet della 15esima edizione del Matateale, premio internazionale organizzato ogni anno a Maratea.

Ronn Moss, il primo indimenticabile Ridge di Beautiful, e la moglie innamoratissimi e mondani a Maratea

Ronn canta la sua musica e suona al premio. Gli piace: è quello che ama di più fare. Tiene stretto accanto a sé l’adorata consorte, quella con cui ha trovato la stabilità sentimentale. Prima, dal 1990 al 2002, è stato sposato con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck da cui ha avuto due figlie Creason Carbo, nata nel 1994, e Calb Maudine, nata nel 1998.

Ronn in Italia si sente a casa, l’ha scelta per starci sempre. Sorride felice. A La Repubblica, intervistato, sulla sua infanzia dice: “Spericolata ma normale; oggi tutto è protetto, i bimbi crescono con troppe paure. Il gusto per l’avventura è rimasto, ogni giorno la vita ne regala una nuova. Mia moglie ed io ce lo ripetiamo: speriamo di non fermarci mai”.

“Ho studiato medicina, biologia, fisiologia, ho assistito ad autopsie senza battere ciglio. Sarei stato un ottimo chirurgo ma agli otto anni di università ho preferito la band. Perciò sono diventato musicista e non medico”, racconta il divo.

“Io sognavo solo la musica ma anni dopo, il gruppo in crisi, ci ho provato…”, dice a proposito del cinema. Ha cominciato con piccole parti nei film, ma è Beautiful che ne ha fatto una star mondiale: “Affittai uno smoking, non avevo nulla di elegante, ma ne trovai solo uno di due taglie più piccolo: sono arrivato con i pantaloni al polpaccio e le maniche striminzite. Stranamente quella fila di produttori sorrideva, c’era una strana energia. Prima ancora che aprissi bocca, avevano capito che ero Ridge…”, confida Moss.

Il successo lo ha sconvolto. “Beautiful è durato 25 anni della mia vita. Ci sono stati momenti stressanti, proprio come la vita che vivevo in parallelo. Come Ridge ho avuto morti e traumi. Ho perso mio padre, diversi amici: andavo comunque al lavoro, per farmi forza, non ho perso un giorno di riprese, anche malato”, spiega. Poi svela: “Tra una scena e l’altra mi è capitato di correre in camerino a vomitare. Tornavo e ricominciavo, senza un lamento: c’erano altre 200 persone il cui lavoro dipendeva da me”. Adesso ha voltato pagina.