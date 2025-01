L'isolamento, l'orto e camminare scalzo: Raz Degan spiega perché ha scelto di vivere in un trullo in Puglia

Il 56enne lo svela: è felicissimo con la compagna Cindy, stanno insieme da 6 anni

Raz Degan è tornato a recitare e così debutta in “Un passo dal cielo 8”, la popolare fiction di Rai1. A Tv Sorrisi e Canzoni parla del suo personaggio, molto simile a lui, e spiega anche come mai ha deciso di vivere in un trullo in Puglia insieme alla sua compagna Cindy Stuart, italoamericana. I due stanno insieme da sei anni.

Idealista, amante della vita in armonia, riservato, profondamente libero, Raz confida: “Non guardo la tv, nemmeno ne possiedo una”. L’ex modello israeliano 56enne è allergico alla mondanità, al mondo delle bugie, all’apparire. Sulla decisione di vivere in un trullo spiega: “E’ la stessa domanda che mi ha posto Ermanno Olmi quando giravamo ‘Centochiodi’. Dopo 20 anni vissuti in giro per alberghi, avevo bisogno di un rifugio, di un posto mio. E ho scelto una località isolata, dove potevo sporcarmi le mani con la terra, camminare scalzo, stare in mezzo alla natura con i miei animali, coltivare l'orto e gli olivi. Come facevo nel kibbutz (le comunità agricole tipiche di Israele, ndr) dove sono cresciuto”.

Quando gli si domanda se abbia mai desiderato un figlio, Raz replica: “No, nessun rimpianto. Se avessi voluto un figlio lo avrei avuto, e probabilmente oggi sarei anche nonno. Invece mi basta essere zio. In più la mia compagna ha già un figlio e stiamo bene così”. Sulla sua Cindy dice: “Ci conosciamo profondamente. In una relazione c'è sempre una terza persona, che è il rapporto, e va nutrito”. Lei condivide la stessa sua passione per i viaggi, se avventurosi meglio: “Assolutamente si. Mi segue il 95 per cento delle volte, ma sa anche quando deve lasciarmi andare. Ed è raro trovare una donna che accetti il fatto che sei sposato col viaggio e l’imprevisto".