Rebecca Staffelli conduttrice: lei al timone di Miss Universe Italy 2019

Rebecca Staffelli vede i suoi sogni diventare realtà: è lei la conduttrice della serata finale di Miss Universe Italy 2019. La ragazza è brillante e bellissima, dietro le quinte papà Valerio Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, fanno il tifo per lei.

Ieri sera, 25 agosto, Rebecca Stafelli ha fatto il suo debutto da conduttrice di Miss Universe Italy 2019. La serata evento in cui è stata eletta la rappresentante italiana che il prossimo 19 dicembre nelle Filippine rappresenterà il Bel Paese alla finale mondiale è andata in scena presso il Teatro 1 di Cinecittà World a Roma. La figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia si è messa alla prova e l’ha superata a pieni voti.

Abito elegante e chic, volto incantevole, Rebecca Stafelli, seppur emozionata, da conduttrice sul palco ha esibito la sicurezza di una veterana della tv. La serata andrà in onda in seconda serata su La5 il prossimo 1 settembre. E’ solo una prova generale per la 21enne, che già si era cimentata al timone di alcune produzioni, come Colpo di Tacchi, una rubrica nella quale raccontava il mondo del calcio declinato al femminile. Ora, però, le cose si fanno serie per lei…

Fidanzata dal 2018 con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato nel dating show di Maria De Filippi (e, per un periodo, anche di Ludovica Valli), la mora si prende i riflettori. Gli uomini della sua vita la sostengono a più non possono: sanno che la sua strada verso il successo e la notorietà è appena iniziata ma la porterà lontano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2019.