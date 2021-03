La regina Elisabetta ha 2 nuovi cani

La regina Elisabetta ha due nuovi cani. La sovrana ha ricevuto due amici a quattro zampe di razza corgi un paio di settimane fa. La 94enne, che nella sua vita ha avuto decine e decine di cani, era rimasta solamente con Candy, di razza dorgi, dopo che lo scorso novembre era morto Vulcan. Questi due nuovi cuccioli si trovano ora con lei al Castello di Windsor e sembra si siano subito ambientati bene. Le stanno tenendo molta compagnia in questo momento complicato, visto che il marito, il 99enne Principe Filippo, è in ospedale da settimane ed è stato operato al cuore.

Sul tabloid The Sun si legge: “La regina è felicissima. Non è pensabile che stia senza dei corgi. E’ come se non ci fossero corvi sulla torre di Londra. Sono arrivati solo un paio di settimane fa ma sembra che siano adorabili e si siano ambientati bene al castello (di Windsor, ndr). Hanno portato una ventata di energia e un bel po’ di rumore mentre Filippo è in ospedale”.

Intanto domenica sera negli Stati Uniti verrà trasmessa l’intervista integrale di Oprah Winfrey a Meghan ed Harry (andrà in onda in Italia martedì sera su Tv8). L’ex attrice ha accusato la famiglia reale di aver alimentato falsità sul suo conto e su quello del marito. Da Buckingham Palace è stato però fatto un passo falso: è stata infatti aperta un’inchiesta su presunti atti di bullismo da parte di Meghan verso membri dello staff.

Esperti della monarchia hanno notato come si tratti di presunti fatti accaduti oltre due anni e mezzo fa (e a quanto pare assolutamente innocenti, come email mandate a tarda ora) e tirati fuori solamente oggi chiaramente per screditare la 39enne americana, incinta del suo secondo figlio. Una mossa che non è piaciuta, soprattutto perché rafforzerebbe la tesi di Meghan che ‘the Firm’ (come viene chiamata la famiglia reale e tutta la gigantesca cerchia dei consiglieri) manipolerebbe inchieste e informazioni a suo piacimento per cercare di modificare l’opinione pubblica.

E in tanti altri si chiedono: dov’è invece l’inchiesta sul Principe Andrew (figlio di Elisabetta), accusato di crimini veri e propri contro bambine innocenti? Perché fatti ben più gravi non sono oggetto di indagine mentre si apre un fascicolo senza nulla di concreto su Meghan?

Scritto da: la Redazione il 5/3/2021.