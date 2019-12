Riccardo Guarnieri, proposta di matrimonio a Ida Platano a Uomini e Donne, lei però...

Riccardo Guarnieri fa la proposta di matrimonio a Ida Platano a Uomini e Donne. Finalmente va in onda la scena che era stata anticipata qualche giorno fa e che aveva mandato in brodo di giuggiuole i fan della coppia. La dama bresciana, però, lascia tutti di stucco e non dice di sì.

Il pugliese 40enne entra emozionato, nonostante la bella 37enne abbia appena detto che vorrebbe interrompere la relazione con lui. E’ innamorato e vuole riconquistarla. Si inginocchia e le dà il suo anello.

“Le esperienze si vivono una volta sola. Questa non me la volevo far scappare. Ho sbagliato, ti chiedo scusa. Però ero qui a cercare di rimediare in maniera definitiva. Ti amo, sei tu la donna della mia vita. Ti volevo chiedere di sposarmi”, dice Riccardo a Ida.

La Platano lo ascolta attentamente, prende l’anello, balla con lui, ma non dice di sì. Neppure fuori dallo studio, ripresa dalle telecamere dietro le quinte insieme a Guarnieri, nonostante i baci e gli abbracci, Ida non si sbilancia.

L’atteggiamento di Ida Platano non piace a molti: sono tantissimi quelli che sul social si scagliano contro di lei, turbati per il lieto fine che non arriva.

Ida Platano sul suo profilo Instagram, in merito alla questione proposta di matrimonio rimane in rigoroso silenzio. Preferisce fare pubblicità ai prodotti dei brand che la cercano nelle sue IG Stories. ”Ma invece di intasarci la home di beveroni e pasticche che, aggiungo, faresti bene a non assumere visto che sei fin troppo magra, perché non ci dici di Riccardo?!?! Dopo una puntata così, neanche mezza considerazione...solo business!", le scrive un utente.

”Non parlare più di sponsor!!! Parla di Riccardo e digli di si !!!”, le sottolinea un altro. E ancora: “E' questo quello che vuoi, e questo il motivo per il quale stai in trasmissione…”; "Riccardo scappa che fai ancora in tempo... a lei interessa solo sponsor”; "Ma perché non pensi al regalo che ti ha fatto Riccardo e a tenertelo stretto invece di pensare sempre a sponsorizzare”; "Sponsorizza che ti passa…mah". La accusano di pensare più agli affari che all’amore e stare a Uomini e Donne, più che per Guarnieri, per avere visibilità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/12/2019.