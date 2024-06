L’attrice e regista dal 2018 è legata all’avvocato romano Fabio Palombi, 34 anni

La 58enne è stata legata al collega 44enne, che ora fa coppia con Benedetta Porcaroli, dal 2005 al 2016

Valeria Golino si confessa, tra lavoro e privato, sulle pagine del Corriere della Sera. L’attrice e regista parla anche del rapporto col famoso ex a cui è stata legata dal 2005 al 2016. “Con Riccardo Scamarcio ci si vuole molto bene”, svela. Il collega 44enne ora è fidanzato con Benedetta Porcaroli, 26 anni. L'artista rivela la serenità che vive col nuovo fidanzato che ha 24 anni meno di lei. Dal 2018 ha una relazione con l’avvocato romano 34enne Fabio Palombi.

''Con Riccardo Scamarcio ci si vuole molto bene'': Valeria Golino parla del rapporto col famoso ex e anche del nuovo fidanzato con 24 anni meno di lei

Quanto le si domanda se sia una bugiarda seriale, la Golino confida: “Lo sono sempre meno. Ero più bugiarda da piccola, mi serviva di più esserlo. Forse oggi non ho bisogno di sembrare più bella o più brava di quello che sono. Ho capito che non si può piacere a tutti, mentre prima era un mio desiderio infantile. Ho guadagnato il diritto a non giustificarmi. Comunque non mi piace avere torto”.

Non le pesa non essere diventata madre, a proposito della maternità mancata Valeria spiega: “Mi pesava mentre cercavo di diventarlo. Ora vedo i bambini e mi sciolgo, ma non ho quel sentimento di perdita nel mio quotidiano. Anzi, forse ho un piccolo sollievo. Uno si adatta rispetto a quello che ti offre la vita”. Sul tempo che passa e i le trasformazioni dice: “Faccio fatica nel quotidiano a vedere i cambiamenti del mio corpo, la manutenzione per cui mi servono più vitamine, devo camminare di più... Io per anni non ci ho dovuto pensare. Vedo delle asimmetrie che si creano nella faccia, non è facile per una donna che fa questo mestiere e si deve guardare in continuazione. Sul set vado meno a rivedermi sul monitor. C’è uno scollamento tra la percezione di me stessa e quello che sono veramente”.

Arriva la domanda che fa riferimento agli ex: si può diventare amici dopo che ci si lascia? “Se ti riferisci a Riccardo Scamarcio o a Fabrizio Bentivoglio (hanno vissuto una lunga storia d’amore negli anni Novanta, ndr), se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene. E con loro due è così. Anch’io, con altri, ho fatto del male”, svela. Poi tira dritto sul nuovo compagno e aggiunge: “Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora”. Lei crede nel sentimento, ha tradito, nel suo percorso di vita, “solo quando è stato necessario”.