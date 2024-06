Ricoverata la Principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta: ecco cosa sappiamo

La 73enne è caduta all’interno della sua lussuosa residenza di campagna non lontano da Bristol

E’ ora ricoverata al Southmead Hospital con ferite lievi dopo una commozione cerebrale

La Principessa Anna è ricoverata in ospedale a Bristol dopo essere stata vittima di un incidente domestico.

La 73enne, sorella di Re Carlo e secondogenita della defunta Regina Elisabetta, si è fatta male domenica sera nella sua lussuosa residenza di Gatcombe Park.

A dare notizia dell’accaduto è stato Buckingham Palace in un comunicato stampa. Si legge: “La Principessa ha riportato ferite lievi e una commozione cerebrale a seguito di un incidente avvenuto ieri sera nella tenuta di Gatcombe Park. Sua Altezza Reale rimane al Southmead Hospital, Bristol, in osservazione come misura precauzionale e si prevede che abbia una guarigione completa e rapida”.

La Principessa Anna, 73 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico

Re Carlo ha fatto arrivare i suoi auguri di pronta guarigione alla sorella. Il comunicato aggiunge: “Il Re è stato tenuto informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell'inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione”.

Non è chiaro cosa sia accaduto. Si sa che Anna ama molto andare a cavallo, ma non è certo possa essersi trattato proprio di un incidente avvenuto in sella ad uno dei suoi animali.

Poco più di una settimana fa in occasione del Trooping the Colour, Anna aveva preso parte alla parata e secondo qualcuno era apparsa un po’ scura in volto.