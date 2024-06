Elodie e Andrea Iannone tra le coppie più vip alle nozze della Leotta: poi qualche giorno insieme nel mare siciliano, foto

La cantante e il pilota rimangono alle Eolie dopo i fiori d’arancio dell'amica 32enne

La 34enne ai fiori d’arancio è stata damigella d’onore: per lei abito color nude con corsetto con i lacci

Elodie e Andrea Iannone rimangono alle Eolie. Dopo le nozze di Diletta Leotta la cantante 34enne e il pilota suo coetaneo approfittano del luogo incantevole per regalarsi qualche giorno insieme nel mare siciliano dell’isola di Vulcano. Sul social condividono alcune foto che li ritraggono insieme, felici e innamorati sul barchino, intenti a farsi le coccole e a prendere il sole in costume dopo un bagno nell’acqua cristallina.

La romana in un post scrive: “L’ammmmmmore”. Il centauro commenta con un cuore rosso. I due sono in perfetta sintonia. Elodie vive un rapporto di totale armonia con Andrea. Forse nel fare da damigella d’onore a Diletta sabato 22 giugno si è commossa anche pensando al legame che la coinvolge ogni giorno. Per l’occasione ha optato per un look semplice, indossando un abito color nude sensualissimo con corsetto con i lacci.

La romana prende il sole sul barchino a Vulcano

Iannone a sua volta è tornato a vivere nel mondo che gli appartiene, quello delle corse in moto, dopo una lunga squalifica, che lui ha sempre considerato ingiusta, per doping. In sella alla due ruote trova l’adrenalina giusta e si sente libero. A regalargli forza proprio la compagna. Sul social ha scritto: “Ho imparato molto bene cosa sia la sofferenza, cosa significhi essere impotenti davanti a ciò che la vita ti porta improvvisamente a vivere. Ho imparato a sopravvivere, a non mollare neanche per un giorno ed ho scoperto chi sono davvero le persone che sono disposte a combattere con te, a qualsiasi costo. Oggi posso dire che nulla più mi fa paura, ho attraversato l’inferno e oggi giorno mi trovo davanti ad una rinascita. Nonostante tutto ringrazio la vita, le persone che sono al mio fianco e la forza che quotidianamente trovo per continuare a sognare. Non arrendetevi mai. Grazie anche a tutti voi che non mi avete mai fatto sentire solo”.

La Di Patrizi, che non l’ha mai lasciato un istante, ha replicato con un semplice: “Mio cuore”.