''Ringrazierò sempre Cristiano'': Ilary Blasi risponde in tv all’intervista bomba in cui Iovino ha parlato di una ''relazione intima'' tra loro

La 42enne è stata ospite di ‘Verissimo’ nel weekend

Pochissimi giorni fa Cristiano Iovino, suo presunto amante, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero’

Iovino ha detto che lui e Ilary hanno avuto una ‘relazione intima’

La Blasi ha affrontato la questione davanti alle telecamere, ecco le sue parole

Ilary Blasi ha parlato ufficialmente in pubblico dell’intervista che il suo presunto amante Cristiano Iovino ha rilasciato pochi giorni fa.

Il personal trainer ha dichiarato che tra lui e Ilary c’è stata una “frequentazione intima”, e non solo un caffè come ha raccontato la Blasi più volte, anche nel suo documentario Netflix ‘Unica’.

Ospite di Verissimo domenica 28 gennaio, la 42enne romana ha affrontato il delicato argomento.

Ilary Blasi, 42 anni, ha risposto alle domande sull'intervista del presunto amante Cristiano Iovino a Verissimo

Le è stato domandato cosa risponde alle parole di Iovino, che stanno facendo molto chiacchierare e hanno riempito i siti di gossip e non solo quelli.

Ha affermato: “Faccio una premessa, come tu sai c’è una causa in corso con Francesco, e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perché per me le relazioni intime sono diverse”.

“Quest’intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso. Perché tra l’altro Cristiano è stato citrato da Francesco come teste (testimone, ndr), recentemente, a dicembre. Quindi mi sorprende fino a un certo punto”, ha aggiunto.

“Comunque voglio dire che Cristiano lo ringrazierò sempre perché come ha detto lui nell’intervista a settembre del 2022, specifico bene perché era dopo il nostro annuncio di separazione, venne al Ronin a Milano, alla festa di compleanno non mia ma della mia agente Graziella, dove c’erano tante persone. Mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”, ha concluso.

Martedì 30 gennaio esce il libro di Ilary Blasi, 'Che stupida', in cui parla della separazione da Francesco Totti ma anche della loro storia

Durante la chiacchierata nel salotto tv di Canale5, Ilary ha anche dichiarato di essere d’accordo con chi l’ha criticata per il fatto di aver messo davanti agli occhi del pubblico dettagli della sua vita privata. Ha però sottolineato di non essere stata lei a iniziare questa la battaglia mediatica.

“Chi mi ha criticato dicendo che ho sbagliato a lavare i panni sporchi (in pubblico, ndr)? Li ho letti (i commenti di critica, ndr) e condivido, hanno ragione, avrei preferito fare diversamente, ma il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco con quell’intervista al Corriere (si riferisce all’intervista che Totti ha rilasciato nel settembre del 2022 a Il Corriere della Sera, ndr)”, ha detto.

Parlando del suo ex marito, con cui ha i figli Cristian, 18 anni, Chanel, 16, e Isabel, 7, ha infine fatto sapere: “Come vedo Francesco? Non so rispondere perché non lo riconosco più, mi sembra di vedere un’altra persona. Non è più il mio Francesco. Punto”.