Si è spenta a Roma, circondata dall’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto

Nata a Tunisi da papà siciliano, aveva debuttato accanto ad Alberto Sordi nel 1955 nel film “Lo scapolo”

Si è spenta nella sua casa romana, circondata dall’affetto della sua famiglia. E’ morta Sandra Milo, l’attrice musa di Federico Fellini. Aveva compiuto 90 anni l’11 marzo 2023. A comunicare il decesso dell’iconica artista sono stati i suoi cari.

Addio a Sandra Milo: morta a 90 anni l'attrice e personaggio tv

In un posti sul social i figli scrivono: "Oggi alle 8.25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce. Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lollis, l'avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Federica Di Giacomo, Lorenzo Picone, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Maricla Verdesca, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente. Debora, Ciro, Azzurra".

Personaggio indimenticabile, Sandrocchia, così soprannominata proprio da Fellini, era nata a Tunisi da padre siciliano. Ha debuttato accanto ad Alberto Sordi nel film del 1955 “Lo scapolo”. Il suo primo ruolo di peso è arrivato nel 1959 con “Il generale della Rovere", di Roberto Rossellini.

La Milo ha lavorato con i più importanti registi e attori italiani. A farne una diva è stato Fellini, che l’ha scelta come protagonista di due capolavori, “Otto e mezzo”, nel 1963, e “Giulietta degli spiriti”, pellicola del 1965.

Negli anni ’80 Sandra è diventata un popolarissimo volto tv, prima con la trasmissione “Piccoli fans” e poi con il programma pomeridiano “L’amore è una cosa meravigliosa”. E’ entrata di diritto nella storia del piccolo schermo per uno scherzo ai suoi danni nel 1990, quando in una telefonata anonima in diretta le comunicarono che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale. La Milo piangendo lasciò lo studio gridando: "Ciro Ciro”.

Sandra ha continuato a recitare ed è rimasta sempre una delle figure più iconiche dello showbiz italiano. E’ stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito è stato Cesare Rodighiero, lei aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. L’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ha avuto la figlia Debora. Si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez. anche se, come svelato da lei da lei a Vanity Fair, quella relazione sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.

Al momento non è nota la causa della sua morte, ma il cinema italiano piange la Sandra nazionale, uno dei personaggi più popolari di sempre.